“Solo Petro…”, a Julio Nava se le burlaron en la cara, tras enviar saludo con beso y todo

A Julio Nava, cantante, actor y aspirante a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, se le burlaron en la cara, cuando un joven le salió con un popular mensaje de apoyo petrista, luego de que el candidato había enviado un mensaje hasta con beso incluido.

El hecho sucedido en la ciudad de Cali ha hecho eco en varias plataformas sociales por la manera en que dejaron aburrido al hombre que aspira llegar al Congreso y es de reconocida filiación uribista, incluso, es candidato del Centro Democrático.

En el video se observa al candidato junto a un joven, enviando un saludo en el que señala: “Hola, Marvy, soy Julito Nava, te mando un beso gigante. Aquí estoy con tu pelado, ve”, dejando salir una gran sonrisa.

Tras esto, el joven que le pidió el saludo lo dejó aburrido al señalarle: “Y yo te digo: solo Petro en esta mondá”, borrando la sonrisa del candidato.

La publicación fue acompañada del siguiente mensaje: “Hoy estuvimos en la Universidad Icesi y nos cruzamos con Julio Nava, candidato a la Cámara por el Centro Democrático. En medio del debate y las diferencias, algo quedó claro: en la calle se siente el pulso de la gente. Y ese clamor retumba fuerte: ¡Solo Petro en esta monda! 🔥 Porque cuando el pueblo habla, no hay micrófono que lo silencie”.

No es la primera vez que a un candidato lo dejan aburrido al salirle con la popular frase del grupo político contendor y en esta ocasión fue Julio Nava al que le borraron la sonrisa en la ciudad de Cali.