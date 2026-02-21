Bronca entre colombianos: Santiago Arias y Sebastián Villa tuvieron tenso cruce en el fútbol argentino

Los futbolistas colombianos, Santiago Arias y Sebastián Villa, tuvieron tenso cruce en el fútbol argentino en donde se repartieron empujones y en donde el lateral terminó por el suelo, luego de que el atacante le diera un contundente empellón.

Todo se dio en el duelo entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda, por la sexta fecha de la Liga Profesional de Argentina, que terminó con victoria 3-2 en favor de los locales.

A la altura de su calentura, ambos jugadores colombianos se habían hecho sentir en el plano deportivo, aportando cada uno la asistencia para el primer gol de sus respectivos equipos. En el caso del lateral, lo hizo a los tres minutos de estar en cancha, ya que ingresó al entretiempo, mientras que el extremo fue titular.

Cuando se jugaban los 12 minutos del segundo tiempo, Arias le hizo un quite abajo a Villa, enviando el balón al lateral y allí se calentó el ambiente. Para evitar que el lateral sacara rápido, su compatriota le dio un fuerte empujón que lo envió de cara contra el piso y se hizo el desentendido.

Sin embargo, el que no se desentendió fue el 4 de Independiente que al incorporarse, lo chocó por atrás, a lo que Villa respondió con otro empujón para quitárselo de encima. Por suerte, el cuarto árbitro estaba cerca y logró apaciguar la situación, sin que los dos jugadores se dijeran sus cositas del uno al otro.