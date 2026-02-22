Sicarios asesinaron a exintendente de la Policía en Ibagué: llegaron en moto y le dispararon

Un violento hecho ha generado indignación en Ibagué en las últimas horas. De acuerdo con el reporte de la prensa local, dos sicarios que se movilizaban en una moto dispararon contra el exintendente de la Policía Diego Andrés García Roa y le causaron la muerte.

(Lea también: Grave accidente en Suba: un carro terminó volcado en la Autopista Norte).

De acuerdo con el diario tolimense El Nuevo Día, el uniformado en retiro trabajó en el Grupo de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Ibagué. Fue en esa misma ciudad deonde fue asesinado por delincuentes armados.

Los hechos se habrían registrado el pasado sábado 21 de febrero alrededor de las 11 de la noche cuando el exintendente se encontraba en un establecimiento en la carrera cuarta con calle 25. Allí llegaron los delincuentes en una moto y le dispararon.

En un video que se ha vuelto viral en redes sociales quedó en evidencia los momentos de angustia que vivieron los testigos después del ataque sicarial. Además, se observa cuando la comunidad alza a la víctima y la lleva hasta un taxi para que sea trasladada de forma inmediata hacia un centro médico.

Según medios locales, el uniformado en retiro fue atendido en el Hospital Federico Lleras Acosta de la capital del Tolima. Lamentablemente, poco después se conoció que había fallecido debido a la gravedad de sus heridas.

Por ahora, se sabe que unidades del CTI y la Policía se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para dar con los responsables del asesinato.

No era la primera vez que el exintendente sufría un ataque armado

Tras el fallecimiento del exintendente se han conocido nuevos detalles claves para la investigación.

El medio El Nuevo Día informó que esta no era la primera vez que García Roa sufría un ataque armado en su contra, pues ya habría sido víctima de otro atentado hace algunos meses. No obstante, en esa ocasión logró salir bien librado de las manos de los delincuentes.