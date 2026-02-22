Judicializan a familia que habría estafado a 45 personas con ventas de casas falsas en Boyacá durante seis años

Un clan familiar se habría dedicado a estafar a decenas de personas y ahora está en manos de la justicia. Así lo señaló la Fiscalía General de la Nación por medio de un boletín de prensa publicado en la mañana de este domingo 22 de febrero.

El ente investigador señaló que judicializó a Diego Alejandro Guarín Divantoque y a sus padres, Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez. Los señalan de ser los posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos que no existían o que se encontraban sin las licencias requeridas por la ley en el municipio de Duitama, Boyacá.

“Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas”, advirtió la Fiscalía en su comunicado de prensa.

Así habría sido el modus operandi del clan familiar

Entre tanto, señalaron que estas personas, que integran un mismo núcleo familiar, habrían tenido distintos roles en el presunto entramado criminal. Uno de sus objetivos principales era darles confianza a las víctimas y, con ello, facilitar que cayeran en los engaños.

“Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad. A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes”, indicó la Fiscalía.

Los miembros del clan familiar no aceptaron el cargo que les imputaron

Antes estos hechos, se conoció que un fiscal de la Seccional Boyacá presentó a estas personas a un juez de control de garantías. Además, les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa. Sin embargo, se conoció que estas personas decidieron no aceptar el cargo.

“Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia”, puntualizó la Fiscalía.