Desgarrador video: policía fue arrastrado por la corriente de un río al tratar de salvar a un perrito

El suboficial de segunda Patrick Ospina Orihuela, quien murió tratando de rescatar a un perro en Perú

Hay una gran consternación en Perú por el caso de un policía que trató de rescatar a un perro en las aguas del río Rimac, a la altura del Cercado de Lima, pero terminó siendo arrastrado por la corriente.

De acuerdo con medios locales, los hechos se registraron en la mañana del pasado viernes 20 de febrero. Un video grabado por un canal de televisión mostró cómo ocurrió todo.

El uniformado se encontraba en una especie de islote y trataba de llamar al perrito, que se encontraba asustado. Conforme el hombre se acerca, el perro huye con más temor. Después, el animal termina en el agua. Pero el uniformado no escatima esfuerzos y también se lanza para salvarlo. La gente que se encuentra contemplando la escena lamenta lo ocurrido. “No, no, se lo va a llevar”, dice la voz de una mujer.

En efecto, en las imágenes se ve cómo la corriente, recia como estaba, arrastra al perro y al hombre, quienes se pierden de vista.

¿Quién era Patrick Ospina Orihuela?

Después de lo ocurrido, las autoridades iniciaron las labores de búsqueda del hombre. Finalmente, lo encontraron sin vida en la mañana de este sábado 21 de febrero en una playa cerca de una base naval aguas abajo. Fue identificado como suboficial de segunda Patrick Ospina Orihuela.

A través de redes sociales, varias autoridades públicas lamentaron el fallecimiento del policía, quien dio su vida en el servicio.

“La Policía Nacional del Perú expresa su más hondo pesar por el fallecimiento del 𝐒𝟐 𝐏𝐍𝐏 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐇𝐢𝐫𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐎𝐬𝐩𝐢𝐧𝐚 𝐎𝐫𝐢𝐡𝐮𝐞𝐥𝐚, quien perdió la vida en el cumplimiento del deber al ser arrastrado por la corriente del río Rímac mientras rescataba a una mascota atrapada. Su valentía, entrega y vocación de servicio honran el uniforme que vistió con orgullo. La institución acompaña en el dolor a su familia, amigos y compañeros de armas”, advirtió la Policía Nacional peruana a través de su cuenta oficial en la red social X.

En su cuenta de Instagram, la Municipalidad de Pueblo Libre compartió sus condolencias con la opinión pública.

“La Municipalidad de Pueblo Libre lamenta profundamente el fallecimiento del suboficial Patrick Ospina Orihuela, quien perdió la vida en el Río Rímac en un acto de valentía y entrega. Nos unimos al dolor de su familia y de sus compañeros de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, elevando nuestras oraciones por fortaleza y consuelo. Su sacrificio y amor por proteger a los más indefensos quedarán grabados en nuestra memoria”, advirtió la municipalidad en su publicación, en la que además había una imagen de inteligencia artificial en la que muestran al policía sosteniendo al perro.