Comandante de las Fuerzas Militares irá al Guaviare tras emboscada que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Uniformados del Ejército Nacional habrían sido emboscados en el departamento del Guaviare y como resultado un soldado profesional fue asesinado y otros nueve resultaron heridos. A través de su cuenta oficial en la red social X, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre lo ocurrido.

(Lea también: Sicarios asesinaron a exintendente de la Policía en Ibagué: llegaron en moto y le dispararon).

“En zona rural de San José del Guaviare, sector de Caño Mosco, una emboscada contra tropas del Ejército dejó un soldado muerto y nueve más heridos, uno de ellos en estado de gravedad. Durante la evacuación de los heridos, un helicóptero fue impactado por disparos. Este ataque, sería atribuible a las disidencias de la línea de ‘Calarcá Córdoba’”, advirtió el Ministerio Público en su pronunciamiento.

Así mismo, indicó que este tipo de hechos violentos se siguen registrando en el departamento, aunque se han hecho múltiples llamados al diálogo para que los grupos en disputa cesen las hostilidades que afectan a las comunidades en la región.

“Hacemos un llamado al cese inmediato de la violencia y el respeto irrestricto por la vida”, concluyó la Defensoría del Pueblo.

Comandante de las Fuerzas Militares ya se pronunció

Ante la gravedad de estos hechos, el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López informó que se trasladará a Guaviare.

“Me dirijo en este momento al departamento de Guaviare para verificar la situación operacional, fortalecer el dispositivo militar, y supervisar la atención de nuestros uniformados heridos. Las Fuerzas Militares mantienen operaciones sostenidas en la región, con el despliegue de unidades de reacción inmediata que refuerzan la ofensiva operacional y fortalecen la protección de la población civil”, advirtió el gneral en su cuenta oficial en la red social X.

Entre tanto, les reiteró el apoyo a soldados que se encuentran en tierra y agua y que en la actualidad deben enfrentar a múltiples grupos armados ilegales en el territorio nacional.