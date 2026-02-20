¿Por qué el salario mínimo se queda en dos millones? Gobierno reveló las razones para no volver a cambiarlo

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, confirmó la expedición de un nuevo decreto transitorio que mantiene intacto el incremento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026. Con esta decisión, la remuneración en Colombia permanece en 2 millones de pesos mensuales (incluyendo el auxilio de transporte), pese a la medida cautelar del Consejo de Estado que había suspendido temporalmente el decreto original de diciembre.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aclaró que esta medida es provisional y responde a la necesidad de dar cumplimiento a lo ordenado por el magistrado Juan Camilo Morales. Según el funcionario en medio de una entrevista con RTVC, el Ejecutivo no encontró razones jurídicas ni económicas para reducir la cifra que ya se ha pagado a los trabajadores durante las tres primeras quincenas de este año.

Sanguino defendió que el salario no puede ser una “simple operación aritmética” de indicadores que calificó como algo inodoro. El argumento del Ministerio es que por la constitución esto ordena un salario “mínimo, vital y móvil”, concepto que, según el Gobierno, prevalece sobre la interpretación estricta de la ley.

¿Qué dice el soporte técnico del nuevo decreto?

Para evitar nuevos tropiezos judiciales, el Ejecutivo reforzó la justificación técnica del decreto transitorio incorporando, referencias sobre el costo de la canasta básica para hogares de tres personas, los datos de entidades para demostrar que el aumento no ha generado presiones inflacionarias que puedan ser negativas y una negatividad en los ingresos de los trabajadores frente a su aporte al Producto Interno Bruto (PIB).

El Ministerio sostiene que el aumento del 23,7 % es una respuesta al estándar de salario digno exigido por convenios internacionales ratificados por Colombia, los cuales sugieren que el monto actual apenas cubre las necesidades básicas de una familia promedio.

Actualmente, el Gobierno tramita un recurso de súplica ante el Consejo de Estado, argumentando que la suspensión provisional invadió competencias de fondo. En el ámbito social, la decisión de mantener los COP 2 millones cuenta con el respaldo de las centrales obreras y, según el ministro, de sectores empresariales que ven inconveniente retroceder en un pago que ya está en marcha.

La firma del decreto se realizó en un acto público en la Plaza de Bolívar, donde el presidente Gustavo Petro vinculó la permanencia del salario a la defensa de los derechos sociales frente a las trabas administrativas. Por ahora, los trabajadores colombianos seguirán recibiendo sus pagos bajo la tabla de los dos millones de pesos mientras la justicia emite un fallo definitivo.