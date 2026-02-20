¿Necesita saber si tiene procesos judiciales?, siguiendo este paso a paso lo puede hacer

Paso a paso para saber si tiene un proceso judicial en su contra. (Foto: Freepik)

Cómo saber si se tiene un proceso judicial en Colombia

En Colombia cualquier persona puede verificar si tiene registrados procesos judiciales activos o pasados sin necesidad de acudir físicamente a una oficina judicial. La información es pública y se encuentra en dos plataformas oficiales distintas: la de la Rama Judicial y la de la Policía Nacional. Cada una sirve para un objetivo diferente.

A través de Tiktok, Tatiana Sanabria, publicó un video para explicar el paso a paso de cómo se pueden conocer los procesos legales que se tienen radicados. La primera permite conocer si alguien ha tenido procesos ante un juez. La segunda indica si existe un requerimiento vigente de autoridad y debe presentarse.

Revisar procesos en la Rama Judicial

Para conocer si una persona ha sido parte de un proceso judicial:

Abra Google y escriba “consulta de procesos Rama Judicial”. Ingrese al primer resultado. El sistema mostrará varias opciones. Seleccione consulta por nombre o razón social. Elija la opción de búsqueda completa, no la rápida de últimos 30 días. Marque persona natural. Escriba el nombre completo de la persona.

Al realizar la consulta aparecerán todos los procesos que hayan pasado por un despacho judicial. Esto incluye:

Procesos penales

Demandas civiles

Procesos laborales

Tutelas

Cuotas alimentarias

Divorcios

Es decir, no todo corresponde a delitos. También puede tratarse de asuntos familiares o administrativos. Además, hay casos en los que la plataforma no muestra detalles. Cuando el sistema arroja mensajes como “acción restringida” o solo un número de radicado, puede tratarse de expedientes con reserva legal.

Esto suele ocurrir principalmente en:

Delitos contra menores de edad

Investigaciones que afectan la seguridad pública

En esos escenarios el nombre del implicado no aparece, sino un código interno.

¿Cómo verificar si una persona tiene antecedentes penales?

Para saber si una persona es requerida actualmente por una autoridad:

Busque en Google “consulta antecedentes Policía Nacional”. Ingrese a la página oficial. Digite el número de cédula.

Aquí el resultado cambia su significado.

Si aparece que no tiene requerimientos , la persona no registra órdenes vigentes.

, la persona no registra órdenes vigentes. Si el sistema indica que no puede expedir el certificado y solicita acercarse a una instalación policial, existe un requerimiento judicial activo.

Ese mensaje suele ser señal de que la persona debe responder ante la justicia.

Las autoridades permiten estas consultas como mecanismo de transparencia. Aunque no reemplazan certificaciones oficiales en trámites legales, sí funcionan como una alerta preliminar para verificar antecedentes.