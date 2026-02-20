Joven con discapacidad visual denunció que fue seleccionado como jurado de votación, esto dijo la Registraduría

Joven seleccionado como jurado de votación y tiene ceguera permanente. (Foto: Captura de video en X @Dark_Esquimal 19 de febrero de 2026)

La designación de jurados para las próximas jornadas electorales generó inconformidad en un joven con discapacidad visual total, quien denunció que fue seleccionado pese a haber informado a la autoridad electoral sobre su condición. Aseguró que presentó el certificado de discapacidad y la respuesta lo sorprendió más, porque le dijeron que debía ser actualizado, como si se pudiera cambiar su realidad.

Según relató en un video publicado a través de las redes sociales, el joven relató cómo fue que recibió la notificación oficial para prestar el servicio como jurado de votación.

Joven con ceguera permanente denunció que fue elegido como jurado de votación

“Imagínese que a Walter lo llamaron de jurado de votación”, expresó el que hace el video, mientras muestra el estado de ceguera de su amigo. “¿Cómo la ven?“ dijo el Walter, mientras el otro amigo, también con discapacidad, agregó: ”¿Cómo así? ¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?”.

El joven que graba, explicó que “esa problemática de la Registraduría, nos ha llegado una citación que debemos ser jurados de votación. Ya hemos hecho toda la documentación y acercamos el certificado de discapacidad que somos ciegos y lo que nos contesta la Registraduría es que tenemos que buscar uno más actualizado, cuando el certificado de discapacidad no se debe actualizar a no ser que la discapacidad haya sido modificada, pero en nuestro caso somos ciegos totales”.

“¿Se imagina entregando los cartones o contando los votos? No, devuélvalos. O entregando carnés y dándoselos a una pared”, agregó de manera irónica.

PUBLIMETRO consultó a la Registraduría sobre el caso y respondió con un comunicado en el que dijo que: "Desde la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalamos que, para el momento en que se realizó el sorteo y designación de jurados de votación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la situación del ciudadano JUAN DAVID PÉREZ QUINTERO, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación. Una vez el ciudadano informa su situación, se procedió a exonerarlo de su función como jurado de votación y se le comunicó de forma inmediata”.