Impresionante incendio en hotel de importante zona turística en Santa Marta

Incendio en hotel en Santa Marta este viernes 20 de febrero de 2026. (Foto: Captura de video X DNBomberosCol 20 de febrero de 2026)

Este viernes, 20 de febrero, se registró un incendio de grandes proporciones en el interior de un hotel ubicado en la zona turística de Mendihuaca, en Santa Marta, el departamento del Magdalena. Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Dibulla y Santa Marta, que continúan trabajando para controlar la emergencia.

Imágenes difundidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia muestran cómo las llamas consumieron varias edificaciones de alojamiento de varios pisos.

Incendio de grandes proporciones en hotel de Santa Marta, viernes 20 febrero de 2026

De manera preliminar, y según información conocida por Blu Radio, las pérdidas materiales superarían los 1000 millones de pesos.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas muertas ni lesionadas y tampoco han entregado hipótesis oficiales sobre las causas que originaron la conflagración.

La emergencia ocurre además en medio de la desconexión vial que desde hace más de tres semanas afecta a los departamentos de Magdalena y La Guajira, tras la caída del puente de Mendihuaca, situación que ha provocado una disminución en la llegada de turistas a la zona.

Frente a este panorama, las autoridades esperan restablecer el paso de manera controlada en aproximadamente una semana, una vez se instale un puente provisional cuya construcción comenzó el pasado domingo y tendría una duración cercana a ocho días.

Emergencia por caída del puente de Mendihuaca, entre Santa Marta y Palomino

El puente sobre el río Mendihuaca, ubicado en la Troncal del Caribe entre Santa Marta y Palomino, colapsó el 3 de febrero de 2026 tras la fuerte creciente del afluente provocada por intensas lluvias asociadas a un frente frío en la región Caribe. La estructura cedió en el kilómetro 37+700 de la vía y obligó al cierre total del corredor, principal conexión terrestre entre los departamentos de Magdalena y La Guajira.

El daño dejó incomunicadas a miles de personas y paralizó el tránsito de pasajeros, alimentos y mercancías por uno de los puntos más transitados del norte del país. La fractura de la columna central y el deterioro estructural impidieron cualquier tipo de circulación, generando además afectaciones económicas en sectores como el turismo y el comercio regional.

Ante la emergencia, el Gobierno nacional y las autoridades locales iniciaron la instalación de un puente militar provisional para recuperar la movilidad mientras se define la solución definitiva. El objetivo es restablecer progresivamente el tránsito en este corredor estratégico que conecta al Magdalena con La Guajira y permite el paso de ayuda humanitaria y carga.