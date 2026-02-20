Histórica amnistía en Venezuela: dejan en libertad plena al opositor Juan Pablo Guanipa

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa confirmó que se encuentra en libertad plena tras la aprobación de una histórica ley de amnistía en el Parlamento de Venezuela, anunció el propio dirigente este viernes en su cuenta de X, luego de quedar liberado la madrugada de ese mismo día. Su declaración se produjo horas después de que la Asamblea Nacional aprobara la norma que busca conceder amnistía a cientos de detenidos por razones políticas entre 1999 y 2025.

Guanipa, colaborador cercano de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, expresó en redes sociales su agradecimiento por la liberación, aunque al mismo tiempo cuestionó la efectividad y alcance de la ley aprobada. Desde la madrugada del viernes, tras más de nueve meses de encarcelamiento y una etapa previa en clandestinidad, el exdiputado reiteró que ahora está en libertad plena y que continuará su lucha por la liberación de todos los presos políticos.

Libertad plena para Juan Pablo Guanipa tras histórica ley de amnistía, pero con críticas

En su mensaje, Guanipa subrayó que la ley aprobada no es una verdadera amnistía, calificándola de insuficiente y de “documento que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes”, ya que, según él, excluye a personas todavía encarceladas por motivos políticos. Asimismo, advirtió que los centros de tortura en Venezuela siguen operando, que cientos de venezolanos permanecen en el exilio y que las leyes represivas siguen vigentes, afectando la situación de decenas de oficiales de la Fuerza Armada Nacional que permanecen presos por denunciar el saqueo del país.

El dirigente también hizo hincapié en la necesidad de poner el “foco” en el objetivo más amplio: trabajar sin descanso para que Venezuela vuelva a ser libre y próspera, una meta que, aseguró, seguirá con el apoyo de Machado y del líder opositor en el exilio Edmundo González Urrutia. Guanipa reiteró su exigencia para que todos los presos políticos sean liberados inmediatamente y para que los exiliados regresen sin impedimentos, como parte de un proceso de reconciliación nacional que, a su juicio, debe estar basado en la verdad y no en concesiones superficiales.

La liberación de Guanipa se produce en un contexto de intensos debates políticos en Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar liderada por Estados Unidos el pasado 3 de enero. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, impulsó la ley de amnistía como parte de lo que describió como un “nuevo momento político”, con el objetivo de liberar presos políticos y facilitar una transición hacia la normalización democrática. Sin embargo, la norma también ha sido objeto de críticas tanto por sectores de la oposición como por organizaciones de derechos humanos, que consideran que no garantiza la liberación incondicional de todos los detenidos ni la restitución plena de sus derechos.

Guanipa concluyó su mensaje reafirmando que continuará su lucha por la libertad de Venezuela, subrayando que la reconciliación entre venezolanos solo puede lograrse con la verdad por delante, y que cualquier intento basado en medias verdades no tendrá sostenibilidad a largo plazo.