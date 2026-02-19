Gustavo Petro y Delcy Rodríguez alistan su primer cara a cara tras la caída de Maduro: ¿cuándo será?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron una llamada telefónica de por lo menos 15 minutos en la que acordaron realizar una cumbre bilateral. Ante el anuncio, la principal duda que surge es si ya hay una fecha definida para el encuentro.

El Gobierno colombiano ha propuesto que este primer encuentro se realice directamente en la frontera, perfilando a Cúcuta como el escenario más probable por la cercanía del país vecino.

El contexto: ¿un tablero político reacomodado?

La respuesta directa a la pregunta que el ojo público se hace es un no, esto se mantiene en reserva, por lo que el día y el lugar exactos aún no están fijados en el calendario oficial, pero la cita es inminente y las las cancillerías de ambos países ya ajustan los últimos detalles.

Por esto, Rodríguez aseguró en sus redes sociales que la reunión de jefes de Estado se dará “próximamente”. Asimismo, la Cancillería colombiana, encabezada por Rosa Villavicencio, trabaja en la coordinación de las agendas para destrabar una visita que lleva más de un mes sobre la mesa.

La urgencia de fijar la fecha responde a un cambio drástico en el poder regional. El cara a cara se daría apenas mes y medio después del operativo militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Con Rodríguez asumiendo el mando en Caracas, Colombia busca reacomodar sus relaciones y asegurar la estabilidad en la región.

El contexto de esta reunión también está marcado por los recientes movimientos diplomáticos de Petro. Todo esto viene después de que el mandatario colombiano oficializó una reconciliación con Donald Trump en el Despacho Oval, el pasado 3 de febrero, donde propuso a Ecopetrol como un eje clave para la reactivación económica venezolana y acordó colaborar en la lucha contra grupos armados que operan en ambos lados de la frontera.

Gas, agua y el impacto en la frontera

Mientras se define el día de la cumbre, las prioridades de la agenda ya están claras. Petro busca concretar una alianza energética que conecte el occidente venezolano con La Guajira y Arauca. Este plan busca tener un impacto humano directo, garantizando agua potable y energía eléctrica para las comunidades vulnerables que sufren las secuelas del cambio climático. Para ello, Colombia plantea la necesidad de buscar capital extranjero para financiar la infraestructura.

A la par, sobre la mesa está la reactivación de la importación de gas venezolano y la crisis de seguridad territorial que conecta a ambos países. La violencia ejercida por grupos armados en la vida diaria del comercio formal e informal. Este panorama, sumado a la gestión de los casi tres millones de migrantes venezolanos radicados en Colombia, presiona a ambas cancillerías para que anuncien la fecha definitiva en los próximos días.