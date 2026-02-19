Consejo Superior de la Universidad Nacional cede ante la justicia y oficializó a José Ismael Peña como rector

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia aprobó el acto administrativo que le regresa la rectoría de la institución a José Ismael Peña Reyes.

La decisión, tomada en una sesión extraordinaria que se extendió por más de dos horas este jueves, no obedece a un consenso interno, sino que relegan esto a el cumplimiento de un fallo judicial de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior de Bogotá.

La toma de la decisión se encontraba en contra reloj, porque el tribunal fijó un plazo de 48 horas, que vencía hoy 19 de febrero, para restituir a Peña en el cargo. Con esta determinación, finaliza oficialmente el periodo de interinidad del profesor Andrés Felipe Mora, quien ocupaba la rectoría en encargo desde el 25 de noviembre del año que pasó.

El CSU restituyó a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional tras un fallo del Tribunal Superior de Bogotá. La decisión genera tensión estudiantil.

Durante el cierre de la votación, el CSU dejó en firme el mandato al anunciar: “ocho votos a favor. Se aprueba el acto administrativo y quedaremos pendientes entonces de la carta, la proposición de la corte y la lectura de la comunicación”.

El fallo que destrabó el litigio

La orden que obligó el cambio en la dirección de la universidad más importante del país proviene del Gran Tribunal, el cual, al fallar una tutela interpuesta por el propio Peña, anuló una decisión previa que en diciembre de 2025 le había negado la petición de regresar a su cargo.

El tribunal determinó que el CSU hizo una supuesta lectura errada de una sentencia del Consejo de Estado. Según el fallo actual, la autonomía universitaria supuestamente no le otorga a la institución la potestad de desconocer un acto administrativo vigente, frente a un documento con el cual Peña fue designado originalmente en 2024.

Un acatamiento bajo protesta y el pulso en el campus

Varios delegados del Gobierno Nacional, manifestaron su inconformidad con las consideraciones del fallo, aunque finalmente votaron a favor de acatarlo para evitar investigaciones disciplinarias o sanciones por desacato a una orden judicial.

Sectores del movimiento estudiantil mantienen su rechazo a la figura de Peña, a quien no reconocen como rector desde su cuestionada e ilegítima elección en 2024, como el gremio lo enmarca.

Actualmente, las bases estudiantiles se encuentran divididas. Mientras algunas asambleas y grupos de representación rechazan la llegada del directivo y evalúan entrar en paro, otras partes de los estudiantes se resisten a una nueva suspensión de clases y prefieren mantener la normalidad para no afectar un calendario académico.