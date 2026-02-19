Impactante giro en el caso de la jueza Vivian Polanía: revelan la verdadera causa de su muerte

El fallecimiento de la jueza Vivian Polanía de 37 años, en la ciudad de Cúcuta, fue consternación y dolor a nivel nacional, por la firma en que su cuerpo fue hallado el pasado el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento en la ciudad de Cúcuta.

Las autoridades encontraron a la abogada en su cama, sin signos de violencia claros, junto a su hijo de mes y medio de nacido. El menor, en el momento del descubrimiento fue trasladado a un centro médico para su valoración.

El ingreso al inmueble se produjo luego de que el esquema de seguridad de la jueza alertara a la familia al no obtener respuesta a las llamadas telefónicas. La última persona en verla con vida fue uno de sus escoltas, quien la dejó en su residencia la noche anterior tras finalizar su turno.

Después de todo esto, el Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la jueza de control de garantías Vivian Polanía falleció a causa de una sobredosis de cocaína, según el dictamen toxicológico, revelado por el diario El Tiempo.

El reporte toxicológico y las sustancias en evaluación

Debido a la complejidad forense, las muestras iniciales tomadas en Norte de Santander fueron remitidas al laboratorio de toxicología en la sede principal de Medicina Legal ubicada en Bogotá. Los especialistas detectaron rastros iniciales de estupefacientes que obligaron a realizar análisis más profundos, confirmando la sobredosis.

El objetivo de esta fase científica es identificar otras sustancias detectadas en el organismo de la jurista para entregar un informe pericial completo a la Fiscalía General de la Nación.

Hipótesis descartadas y un contexto de presiones

Con los resultados de laboratorio en mano, los investigadores descartan la teoría inicial de un posible suicidio. Esta versión había tomado fuerza en redes sociales luego de la difusión de comentarios que especulaban sobre un envenenamiento e involucraban a terceros.

El fallecimiento de Polanía ocurre después de meses de advertencias sobre su seguridad. La funcionaria, quien tramitaba procesos penales contra bandas criminales en Cúcuta, denunció públicamente desde 2023 que temía por su vida.

Una vez Medicina Legal entregue los resultados encontrados en el cuerpo, el documento será anexado al expediente de la jueza. Este reporte es la pieza clave para que la policía judicial y la Fiscalía definan si archivan el caso o si abren líneas de investigación sobre las causales de la muerte y cómo llegaron los elementos.

