El importante sindicato que apoyó a Petro ahora cuestiona a Cepeda y se une a Roy Barreras: ¿Qué cambió?

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) oficializó su respaldo a la candidatura presidencial de Roy Barreras para la consulta del ‘Frente por la Vida’, programada para el próximo 8 de marzo. La decisión, tomada de manera institucional, marca un giro político dentro de las bases de Ecopetrol, que ahora piden reformular la política mineroenergética del país para frenar la dependencia de combustibles que no son del país y garantizar la soberanía nacional.

El sindicato, que históricamente ha sido clave para los sectores alternativos, emitió un documento donde marca una fuere distancia con el enfoque del actual jefe de Estado, Gustavo Petro. Aunque respaldan la adición de proyectos de energías renovables, fueron directos en una exigencia central frente a los hidrocarburos: avanzar en la transición “sin abandonar ni marchitar la producción petrolera y de gas, porque el mundo seguirá demandando hidrocarburos y en nuestro caso será necesario y estratégico contar con estas fuentes de energía.”.

Para los trabajadores, la reciente importación masiva de gas natural encendió las alarmas económicas y sociales. Depender de otros países golpea directamente la estabilidad del suministro y encarece el servicio para millones de hogares, fue clara con su postura la USO.

El salvavidas para Ecopetrol y el debate sobre nuevos yacimientos

El mandato de la USO para el próximo gobierno es claro y piden quue Ecopetrol debe priorizar sus inversiones en territorio colombiano, focalizando todos sus esfuerzos técnicos en exploración, producción y refinación. La organización pide agilizar los trámites de licenciamiento ambiental y reabrir la puerta a la discusión sobre los Yacimientos No Convencionales (YNC).

El sindicato solicita a la próxima administración resolver la viabilidad del fracking “con base en evidencia científica”, ejecutando pilotos de investigación experimental en el Magdalena Medio como lo que sería para ellos una solución estructural al abastecimiento. Según el comunicado oficial de la directiva sindical, “el mayor error que puede cometer el país es dejar de producir su propia energía para pasar a importarla”.

¿Por qué Roy Barreras frente a otras opciones progresistas?

En medio de las tensiones internas de la izquierda, donde figuras como Iván Cepeda impulsan agendas ambientales que restringen la extracción, la USO se decantó por Barreras. Lo consideran una figura capaz de unir a sectores de centro, liberales y progresistas, bajo el argumento de que ninguna facción de izquierda puede ganar la presidencia en solitario.

Después de la emisión del comunicado via X, Blu Radio se comunicó con Martín Ravelo, presidente de este sindicato y mencionó una de sus principales razones de no estar apoyando a Cepeda. Por lo que afirmo que:

“Básicamente, porque el candidato Iván Cepeda lo que ha planteado de cara al país y de forma pública es radicalizar la agenda ambientalista que desconoce cuál es la realidad energética que tenemos hoy. El país y su matriz energética van a seguir dependiendo por muchos años más de los combustibles fósiles...En virtud de esas posiciones que han sido de público conocimiento, nosotros decidimos apoyar de frente y sin embargo la candidatura de Roy Barrios”

El objetivo político trazado por la organización es evitar un retroceso electoral de los sectores democráticos, pero con una condición innegociable y “que se corrijan los desaciertos del gobierno que está finalizando”, como lo enunciaron en su comunicado.

El acuerdo con la campaña de Barreras incluye un compromiso directo con las bases de la USO. El candidato asumió la tarea de construir una Transición Energética Justa fundamentada en la planificación y en las realidades objetivas de Colombia, asegurando que cualquier cambio hacia las energías limpias sea viable, sustentable y no ponga en riesgo la autosuficiencia energética que sostiene las finanzas de la Nación.