Gobierno Petro radicó la solicitud para revocar la medida del Consejo de Estado sobre el salario mínimo vital

Gobierno Petro radicó la solicitud para revocar la medida del Consejo de Estado sobre el salario mínimo

Este miércoles, 18 de febrero, un día antes de las manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro para este jueves, el Gobierno nacional solicitó al Consejo de Estado revocar la decisión por la que adoptó una medida cautelar relacionada con el salario mínimo vital, al considerar que la decisión judicial sobrepasa sus facultades y altera el equilibrio de competencias entre ramas del poder público.

El recurso, conocido por El Tiempo y firmado por representantes de los ministerios de Trabajo y Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pide “revocar el auto recurrido por exceder la finalidad instrumental de las medidas cautelares y configurar una sustitución regulatoria temporal incompatible con el régimen cautelar y el debido equilibrio de competencias”.

Gobierno solicitó revocar la medida cautelar sobre el salario mínimo vital ante el Consejo de Estado

Según el Gobierno, la decisión no se limitó a preservar los efectos de una eventual sentencia futura, sino que produjo consecuencias propias de una decisión de fondo.

Entre los argumentos presentados se indica que la determinación del alto tribunal “excedió los límites del poder cautelar”. En el documento se agrega que “el auto no se restringió a un juicio provisional orientado a preservar la eficacia de la sentencia, sino que adoptó una medida de máxima intensidad que reconfigura transitoriamente el régimen jurídico del salario mínimo, produciendo efectos materiales equivalentes a un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del litigio”.

Con este recurso, el Gobierno busca que el Consejo de Estado reevalúe la medida y defina si corresponde mantenerla, modificarla o dejarla sin efectos mientras avanza el estudio definitivo del caso. La discusión jurídica gira en torno al alcance de las medidas cautelares dentro del proceso contencioso administrativo y su impacto en la regulación laboral vigente.

Por ahora, la convocatoria del presidente sigue en pie para que todos sus seguidores salgan a las plazas públicas del país este jueves 19 de febrero.