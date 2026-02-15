Petro convoca a los ciudadanos a salir a las calles el jueves, mientras espera resultados de la reunión con empresarios sobre el salario mínimo vital

El presidente Gustavo Petro informó a través de sus redes sociales que este domingo, 15 de febrero, a las 7:00 p. m. realizará una alocución presidencial para hablar sobre el salario mínimo vital, en medio del debate nacional tras la suspensión del decreto que fijaba el aumento del 23 %, por parte del Consejo de Estado.

El mandatario también convocó a la ciudadanía a concentrarse el jueves a las 4:00 p. m. en las plazas públicas del país, como parte de la discusión pública que impulsa el Gobierno alrededor del ingreso de los trabajadores.

También le puede interesar: “Benedetti es un mal necesario”: Mary Luz Herrán, exesposa de Petro

Petro convoca a los ciudadanos a concentrarse en las plazas del país el próximo jueves

De acuerdo con el presidente, el próximo lunes se realizará la reunión con los empresarios, por lo que dijo que: “espero resultados de la reunión de concertación. Razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra”.

En su mensaje, Petro señaló que la sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento y afirmó “La sentencia de la corte constitucional es de obligatorio cumplimiento. Prevalece en los criterios para determinar el salario mínimo, según el criterio ordenado desde 1991 de salario móvil y vita”.

El presidente también sostuvo que los indicadores económicos respaldan la posición del Gobierno. Indicó que el salario relativo calculado para Colombia, así como el rezago existente entre salario y productividad laboral, dan soporte a su propuesta dentro del debate nacional sobre ingresos y poder adquisitivo.

La alocución se transmitirá en todos los canales de televisión del país y se da en un contexto de discusión jurídica y económica sobre los parámetros para fijar el salario mínimo y el alcance de las decisiones judiciales recientes, tema que ha generado posiciones encontradas entre Gobierno, sectores productivos y analistas.