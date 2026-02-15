María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, podría ser fórmula vicepresidencial

María Claudia Tarzona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado el pasado 7 de junio de 2025 en un mitin político en la localidad de Fontibón en Bogotá, en medio de una entrevista abrió la puerta a una posible postulación como formula vicepresidencial para las próximas elecciones de mayo 2026.

En medio de la entrevista con El Tiempo, aseguró que trabajó durante más de una década haciendo política de la mano de su esposo.

Esposa de Miguel Uribe Turbay está lista para ser fórmula vicepresidencial

Tarazona explicó que estuvo al lado de su esposo durante los últimos 15 años para construir un proyecto a largo plazo. Aseguró que el país atraviesa por un momento complejo y que no ve una candidatura fuerte para enfrentar a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, a los que no bajó de ser populistas.

“Uno nunca quisiera ver a un esposo fallecer. Tampoco un papá a su hijo. Miguel cumplió seis meses de fallecido luego de luchar por mantenerse vivo durante dos meses largos, difíciles y traumáticos (...) Miguel era mi esposo, pero también la persona con la que trabajaba y compartía el mismo propósito de vida. Llevábamos 15 años haciendo política juntos, teníamos los mismos sueños”, dijo Tarazona.

Se refirió al trabajo que está haciendo la Fiscalía en el asesinato de su esposo y la calificó como “una buena labor y ha habido celeridad”. Además, dijo que “en este momento, el último capturado es el eslabón para empezar a entender de dónde vino la orden”.

Sobre la posibilidad de ser fórmula vicepresidencia, dijo que “desde un lugar humilde y sin ninguna pretensión distinta a que al país le vaya bien, si hay alguna posibilidad de que mi nombre pueda ayudar a salvar a Colombia y recuperar la democracia, lo pensaría. Yo creo que represento a las víctimas, una tragedia que le dolió a todo el país. Me duele profundamente lo que está pasando hoy en la situación política. Si hay algo que yo pueda hacer para recuperar el rumbo de Colombia, probablemente lo pensaría, pero tendría que ser una situación no hipotética, sino específica, dependiendo con quién y cómo. Creo que es muy pretencioso pensar que yo podría hacer eso, pero más o menos por ahí estaría esa línea”.