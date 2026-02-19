¿Cuándo pagan Colombia Mayor y Renta Ciudadana? Así quedó el nuevo calendario con pagos dobles en febrero

Desde Prosperidad Social dieron a conocer que modificaron el calendario de entrega de transferencias monetarias, con el objetivo de ajustarlo al inicio del contrato de operación y así garantizar la distribución de los recursos.

El 27 de febrero inicia el trámite de la transferencia de Colombia Mayor con un ciclo doble. “Con esta medida buscamos proteger a nuestras personas mayores y evitar que el proceso contractual impacte el calendario. Por eso hemos dispuesto un doble ciclo que nos permitirá ponernos al día”, dijo Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

Desde la entidad expresaron la importancia de estos programas sociales durante el gobierno de Gustavo Petro:

“El compromiso del Gobierno nacional es asegurar que los recursos lleguen de manera oportuna, transparente y eficiente a los beneficiarios de los programas de transferencias en todo el territorio nacional. En los próximos días, se informarán las fechas exactas de inicio y finalización de la entrega de las transferencias y los canales habilitados en cada región. Prosperidad Social invita a las beneficiarias y los beneficiarios a mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales para evitar desinformación”, se lee en un comunicado.

Listados de focalización de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Prosperidad Social dio a conocer que en el caso de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, el primer ciclo de la entrega de recursos está proyectado para la segunda y tercera semana de marzo.

La focalización de nuevos hogares se realizará en los ciclos 2 y 5, como una medida de eficiencia administrativa. Esto significa que, para el ciclo 1, se utilizará la base de beneficiarios correspondiente al último ciclo de 2025.

Renta Joven

Respecto al programa Renta Joven, la entrega de transferencias a los beneficiarios bancarizados se realizará el próximo martes 24 de febrero. Para los jóvenes que reciben el incentivo mediante la modalidad de giro, se está a la espera de la entrada en ejecución del operador bancario que permitirá efectuar las transferencias.

Selección de operador

La entidad aseguró que este jueves (19 de febrero) termina el plazo para la presentación de propuestas, en el proceso de adjudicación de operador de entrega de las transferencias. A partir de aquí, la entidad espera que la evaluación y selección, e inicio de operación, tome menos de cuatro semanas.