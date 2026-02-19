Atención Bogotá: estos son los cierres y horarios de las marchas convocadas por el Gobierno para hoy jueves

Cuatro puntos de concentración activos alteran la movilidad en Bogotá desde las 11:00 a. m. de este jueves 19 de febrero. Manifestantes, centrales obreras y miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro se desplazan hacia la Plaza de Bolívar en una jornada en la que se junta la exigencia por el incremento salarial del 23 % y el comienzo de la recolección de firmas para una asamblea nacional constituyente.

Mapa de las marchas en Bogotá: vías afectadas y horarios

Para evitar quedar atrapado en los bloqueos viales, los ciudadanos que se desplazan por el oriente y centro de la capital deben tener en cuenta el siguiente cronograma de movilizaciones:

11:00 a. m.: Localidad de Chapinero: Grupos estudiantiles y de trabajadores convocan una marcha desde las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional . El contingente avanza hacia el sur con destino a la Plaza de Bolívar , generando cierres intermitentes sobre el corredor de la Carrera Séptima.

Grupos estudiantiles y de trabajadores convocan una . El contingente avanza hacia el sur con destino a la , generando cierres intermitentes sobre el corredor de la Carrera Séptima. 2:00 p. m.: Localidad de La Candelaria: En la Plaza de Bolívar arrancará el plantón bajo la consigna “¡Ni un peso atrás!”. Este punto funcionará como el epicentro que recibirá a todas las marchas convergentes de la jornada.

En la arrancará el bajo la consigna “¡Ni un peso atrás!”. Este punto funcionará como el epicentro que recibirá a todas las marchas convergentes de la jornada. 2:00 p .m.: Localidad de Engativá: Organizaciones del sector artístico realizarán un plantón cultural en la intersección de la Avenida Calle 26 con Carrera 68. Se prevén altos tiempos de retraso para quienes transitan hacia el occidente de la ciudad o en dirección al aeropuerto El Dorado.

Organizaciones del sector artístico realizarán un cultural en la intersección de la Se prevén altos tiempos de retraso para quienes transitan hacia el occidente de la ciudad o en dirección al aeropuerto El Dorado. 3:00 p. m.: Localidad de Santa Fe: Trabajadores sindicalizados se concentrarán en la Carrera 7ª con calle 17 (frente al Outlet de Adidas) para unirse al bloque central en la Plaza de Bolíva

Salario mínimo y constituyente: el trasfondo político

La administración del actual Gobierno nacional busca presionar la reactivación del decreto del salario mínimo (COP 2.000.000 más auxilio de transporte), frenado por el Consejo de Estado. Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, confirmó que el Gobierno ya interpuso un recurso legal argumentando que el tribunal anticipó un juicio de legalidad sobre una política amparada constitucionalmente.

La protesta de este jueves, sin embargo, incluye un componente electoral directo. Frente a esto, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a sus simpatizantes a salir masivamente para medir fuerzas. “Este jueves las y los espero en todas las plazas públicas del país. Por el salario vital y la libertad de voto. Estaré en la plaza de Boívar de Bogotá.”, publicó el mandatario junto a un video argumentando que es por la paz de las familias Colombianas.

Esta movilización marca la segunda salida a las calles promovida por el Gobierno Petro en lo que va de 2026. La jornada terminara durante la tarde-noche con una alocución del jefe de Estado desde las calles en el centro de la ciudad.