Fajardo retó a De la Espriella a participar en un debate, pero él le contestó que solo quiere debatir con Cepeda

Los precandidatos presidenciales Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella protagonizaron un cruce de declaraciones en las últimas horas. En su cuenta de X, Fajardo retó al abogado a medirse en un debate. Sin embargo, él declinó la invitación.

Todo empezó con un trino que publicó el exgobernador de Antioquia en la tarde de este domingo 1 de febrero. Allí señaló que la posibilidad de que De La Espriella se convierta en presidente de Colombia sería una “calamidad”.

“Se lo digo con todo el respeto, pero con toda claridad. Creo que los dos extremos, el que usted representa y el que representa Cepeda/Petro son un riesgo para Colombia. Nos llevarían a una confrontación social y a una división profunda de nuestra patria”, sostuvo Fajardo en la publicación.

Así mismo, señaló que él está proponiendo una alternativa con fuerzas políticas que calificó como independientes y moderadas. Luego, retó a De la Espriella a debatir con él.

“Cuando quiera, hagamos un debate público para hablar de estos temas y de nuestros proyectos”, puntualizó Fajardo.

La respuesta de Abelardo de la Espriella a Fajardo

Más tarde, en un extenso pronunciamiento, Abelardo de la Espriella le respondió a Fajardo.

“Profesor Sergio Fajardo, le reitero mi respeto personal por usted. Creo en la buena fe que lo ha guiado durante más de 26 años de carrera política. Su constancia en este cuarto de siglo es admirable; nadie lo niega. Pero miremos la realidad de frente, porque usted, como profesor y conocedor de la estadística, lo sabe perfectamente: en esta contienda, los números, las calles y las encuestas nos dejan a Iván Cepeda y a mí como los únicos contrincantes viables. Punto”, manifestó el abogado en su publicación.

En ese sentido, advirtió que no se distraerá de lo que consideró que es su objetivo principal: ganarle al hoy senador Iván Cepeda.

Así mismo, señaló que su intención es debatir directamente con Cepeda a quien cuestionó por no querer medirse en un espacio de esas características.

“Por eso lo vuelvo a retar públicamente, Cepeda: ¿por qué huyes? El pecado es cobarde. Ven, debate, defiéndete si puedes. Colombia merece saber la verdad. Profesor Fajardo, se lo repito con claridad: si es usted quien pasa a segunda vuelta, yo haré campaña por usted sin dudarlo ni un segundo. Porque lo que está en juego es la democracia misma, y hay que atajar al candidato del mal antes de que sea tarde.Pero no se equivoque otra vez, Sergio. No busque confrontarme a mí, porque para pelear se necesitan dos, y yo solo reconozco al rival que hoy, según todos los estudios, las calles y las redes, es el verdadero enemigo a vencer: Iván Cepeda”, concluyó el abogado.

Entre tanto, el director de la revista Cambio, Federico Gómez Lara, anunció que abriría los micrófonos de ese medio de comunicación para un eventual debate y Fajardo le contestó.

“Federico, gracias por abrir la posibilidad de este espacio. Estoy listo, pero el señor De la Espriella parece que no. Habla con superioridad y condescendencia, pero creo que esconde sus limitaciones. Me elogia... para eludirme. ¿Qué tendrá que esconder? No lo sé. Espero que pronto podamos debatir frente a los colombianos y colombianas", concluyó Fajardo.