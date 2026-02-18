“Para mí Francia Márquez siempre fue una persona intocable, alguien a quién uno no se le puede acercar”: Amaranta Hank

La actual candidata al Senado por el Pacto Histórico, Amaranta Hank, reveló las razones por las que busca convertirse en una de las principales voceras de los derechos de las trabajadoras sexuales en Colombia. Además, se refirió a su relación con la vicepresidenta Francia Márquez, con quien aseguró haber trabajado en distintos proyectos vinculados al Ministerio de la Igualdad.

De acuerdo con las declaraciones de la candidata, la vicepresidenta del Gobierno Petro siempre fue una persona intocable. Según ella, la relación no terminó bien y aunque, hubo intentos de acercamiento, Márquez nunca contestó.

“Para mí ella es alguien a quién uno no se le puede acercar y eso es un grave error, porque el funcionario debe estar abierto a trabajar con las organizaciones, con la gente, con la población”, agregó Hank.

