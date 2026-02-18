Gisele Pelicot reveló qué le dirá en prisión a su exesposo, quien la drogó y abusó de ella por una década

Gisèle Marie Françoise Guillou, reconocida mundialmente bajo su nombre de casada como Gisèle Pelicot, confirmó que se reunirá en prisión con Dominique Pelicot, el hombre que la sometió químicamente durante una década y organizó sus violaciones por parte de decenas de desconocidos.

(También puede leer:Primo de Kevin, también con hemofilia, cuestionó a Petro por filtrar datos médicos del menor: “Tememos ser los próximos”)

A pocos días del lanzamiento de sus memorias tituladas Un himno a la vida, la sobreviviente de 73 años detalló en una entrevista exclusiva con la cadena británica BBC que el propósito de esta visita no es otorgar el perdón, sino acorralar a su agresor para obtener la verdad sobre los abusos cometidos contra su propia familia.

Exigencia de verdad frente al pacto de silencio

En diálogo con la periodista Victoria Derbyshire de la BBC, Pelicot confirmó que su intención de visitar el centro penitenciario no busca la reconciliación, sino desmantelar la red de mentiras que aún sostiene su agresor. El objetivo central para Gisèle es presionarlo a responder por las fotografías de su hija Caroline, halladas en los mismos dispositivos donde se almacenaban los videos de las agresiones mediante sumisión química, y por su presunta vinculación con el asesinato de una joven en 1991.

Dominique Pelicot, condenado a la pena máxima de 20 años, ha entregado versiones contradictorias, y la justicia no ha logrado procesarlo por el caso de su hija debido a la falta de pruebas adicionales. Para Gisèle, este paso es fundamental en la defensa de Caroline, quien durante el proceso denunció sentirse revictimizada por el sistema.

La recuperación del cuerpo como “victoria política”

Lejos de asumir el rol de víctima perpetua y aislada que el sistema machista suele asignar a quienes sufren violencia de genero pero sobre todo las sexuales, Pelicot expuso cómo ha retomado el control total de su autonomía. Se mudo por decisión propia y su tranquilidad en la región costera de la Île de Ré, confirmando que desde 2023 mantiene una relación sentimental con un viudo.

Esta declaración rompe con el estigma de la destrucción absoluta. Pelicot demuestra ante la opinión pública que las décadas de violencia sistematizada, donde era drogada con ansiolíticos y relajantes musculares para ser cosificada. Pero en medio todas estas represiones y violencias no lograron quebrantar su capacidad de desear, confiar y habitar su cuerpo bajo sus propios términos y sus decisiones. La sobreviviente relató a la BBC que este reinicio afectivo es una prueba de que el patriarcado no dictará el final de su historia.

Radiografía del agresor cotidiano y la cultura de la violación

El impacto del caso, se destapó en 2020 cuando Dominique Pelicot fue detenido por grabar a mujeres sin su consentimiento en un supermercado, radica en la destrucción del mito del agresor como un “monstruo” marginado. Los 50 hombres fueron juzgados y condenados a penas de entre cinco y 15 años

Durante los cuatro meses del juicio, la defensa intentó repetidamente culpabilizar a la sobreviviente, bajo el argumento de que no hubo violación porque el esposo había “dado permiso” a los agresores. Esta táctica dejó en evidencia cómo operan las redes de complicidad masculina y la validación del abuso, un patrón que Pelicot combatió frontalmente al forzar un juicio de puertas abiertas, materializando su consigna de que “la vergüenza debe cambiar de bando”.

Sororidad en las calles y el fallo del sistema

La resistencia institucional de Pelicot generó una movilización sin precedentes. A lo largo de las audiencias, multitudes de mujeres y colectivos feministas blindaron las entradas del tribunal en un acto de sororidad que, según reconoció en la exclusiva, fue su principal soporte frente a la hostilidad de los interrogatorios.

El caso no solo expuso las falencias de las leyes francesas para tipificar la sumisión química, sino que detonó alertas globales en regiones.

Ahora, de cara a la publicación de su libro, Pelicot centra su discurso en la prevención estructural, apuntando a desmantelar todo esto desde la educación infantil para frenar la reproducción sistemática de la violencia.