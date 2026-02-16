Atención: Mintrabajo reveló en cuánto quedaría el salario mínimo tras reunión de la Comisión de Concertación

Tras la reunión extraordinaria que sostuvo el Gobierno Nacional con representantes de las centrales obreras y de los empresarios, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino aseguró que la mayoría de los voceros estuvieron de acuerdo en mantener el porcentaje de aumento del salario mínimo en un 23,7 % con respecto a la cifra del año pasado.

La reunión, que duró cerca de tres horas, se dio después de que el Consejo de Estado tomó la deicisión de suspender provisionalmente el incremento del salario mínimo para 2026 y le dio ocho días al Gobierno Nacional para emitir un nuevo decreto que fije el valor de este rubro mientras se expide un fallo de fondo.

Para empezar, Sanguino señaló que la reunión con los gremios y los sindicatos no se hizo por mandato del Consejo de Estado, sino por iniciativa del Gobierno.

“Podemos decir que de lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento del 23,7 % del salario vital, que es una manifestación que a nosotros nos parece una buena noticia para los trabajadores de Colombia”, sostuvo el ministro Sanguino en una declaración frente a varios medios de comunicación.

Entre tanto, agregó que el Gobierno Nacional ha reiterado su intención de acatar el auto del Consejo de Estado que le ordena expedir un nuevo decreto para establecer el incremento del salario mínimo.

Adicionalmente, el ministro de Trabajo advirtió que trabajarán para no alterar ni generar incertidumbre en el mercado laboral colombiano. “Nosotros vamos a recoger esta opinión y vamos a incorporarla en el decreto que debemos producir en los próximos días”, sostuvo Sanguino y agregó que acudirán a varios recursos legales para preservar el salario mínimo vital.

La decisión, en todo caso, quedará en manos del presidente Gustavo Petro.