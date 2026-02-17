Se conoce audio de una llamada que le hizo un extorsionista a la mamá del joven hallado muerto en Gachancipá

Cristian Sneyder Marín es el nombre del joven estudiante de la Universidad El Bosque que fue encontrado muerto en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca. La madre del joven contó la angustia que vivió antes y después de que se confirmara su fallecimiento. Además, se conoció un audio de una llamada que le hicieron exigiéndole dinero por su hijo.

(Lea también: Video reveló brutal asalto en Bogotá: encapuchados armados irrumpieron y robaron joyería en San Andresito).

En diálogo con Noticias Caracol, la hermana del joven sostuvo que un extorsionista llamó a su mamá y le dio detalles confusos sobre el paradero de su hijo.

“Veníamos de camino para acá y empiezan a llamar a mi mamá. Que lo tienen, que un carro, que plata, que dos millones de pesos, que en Usaquén”, relató la joven en conversación con el citado medio de comunicación.

Entre tanto, publicaron un audio en el que se escucha cómo un sujeto le exige dinero a la mujer. “¿Cuánto?“, le pregunta la mamá de Cristian Sneyder. ”Dos millones de pesos", respondió el sujeto.

Gobernador de Cundinamarca se pronunció sobre el asesinato del estudiante de la Universidad El Bosque

Las autoridades judiciales ya tienen en sus manos la investigación por el fallecimiento del joven. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. “Acabo de pedirle a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, a la y la SIJIN, que se adelante una labor de investigación prioritaria y dedicada a establecer con claridad las causas y los móviles de la muerte de Cristian Esneider Martín, cuyo cuerpo fue hallado en una zona rural de la vereda San Bartolomé, en el municipio de Gachancipá“, sostuvo el gobernador Rey a través de su cuenta en la red social X.

Así mismo, manifestó que lamentaba profundamente el fallecimiento del joven de 16 años.

“Nuestra solidaridad y acompañamiento a su madre, familiares, amigos y a la comunidad educativa de la Universidad El Bosque. Desde la Gobernación de Cundinamarca estaremos brindando el respaldo necesario a las autoridades judiciales, así como el apoyo y acompañamiento institucional que requiera a la familia“, puntualizó el gobernador.