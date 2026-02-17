Video reveló brutal asalto en Bogotá: encapuchados armados irrumpieron y robaron joyería en San Andresito

Dos personas irrumpieron con armas de fuego en una joyería ubicada en el concurrido sector de San Andresito de San José, en el centro de Bogotá. El ataque ocurrió la tarde del domingo 15 de febrero de 2026 y quedó totalmente documentado por en cámaras de vigilancia del establecimiento.

Los actores, que ocultaban sus rostros bajo tapabocas y capuchas oscuras, emplearon la intimidación armada para “encañonar” a los empleados, vaciar los exhibidores y escapar del lugar pertenencias económicas.

El reloj de la cámara de seguridad marcó pasadas las 3:00 p. m. cuando la dupla criminal cruza la entrada del local. De inmediato, el panorama cambia drásticamente para las personas presentes. Uno de los sujetos asume el control del espacio desde la puerta, apuntando su arma de fuego de manera amenazante para neutralizar cualquier intento de defensa por parte del personal o la posible activación de botones de pánico.

De forma simultánea, su cómplice ejecuta el saqueo. El material audiovisual, difundido por X, evidencia cómo el segundo individuo, vestido enteramente de negro, trepa de un salto la vitrina principal de cristal. Sin bajar el revólver en ningún momento, arrincona a uno de los trabajadores del lugar y comienza a extraer de forma acelerada múltiples artículos de joyería que se encontraban en los estantes traseros.

La operación duró apenas unos instantes. Con las prendas en su poder, ambos individuos retroceden hacia la salida, abandonan el centro comercial rápidamente y se pierden entre las calles aledañas ante la mirada de transeúntes. Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá y ninguna entidad estatal ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la identidad de los responsables, la ruta de escape utilizada ni la cuantía total de lo hurtado.

Este atraco perpetrado a plena luz del día golpea directamente la tranquilidad de uno de los epicentros comerciales más tradicionales y concurridos de la capital colombiana, poniendo sobre la mesa la efectividad de los patrullajes en las zonas.

Este evento en San Andresito se suma a una compleja estadística de criminalidad en la capital durante el presente año. El boletín de la Secretaría de Seguridad presentó las cifras de robos en diferentes modalidades en la ciudad, y hay dos localidades que destacan como las más inseguras.

En total, entre enero y octubre de 2025 se han reportado 132.204 robos en la capital, los cuales están distribuidos en cinco categorías principales: automotores, motocicletas, personas, residencias y comercios. De estas modalidades, el robo a personas se consolida como el delito más común y crítico para la convivencia ciudadana, con unos alarmantes 113.148 casos que comprenden las distintas formas de hurto registradas en el sistema de denuncias.