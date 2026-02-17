¿Madruga o trasnocha? La ruta M86 de TransMilenio modificó su apertura y cierre: consulte los detalles aquí

La movilidad entre el Aeropuerto Internacional El Dorado y el norte de Bogotá experimentó un ajuste clave desde esta semana. A partir del lunes 16 de febrero, el servicio dual M86, uno de los trayectos más estratégicos para quienes transitan por la carrera Séptima y la troncal de la calle 26, extendió oficialmente su horario de operación, según confirmó TransMilenio.

Esta modificación busca ayudar a el desplazamiento de los ciudadanos que dependen de este servicio para llegar a zonas comerciales y residenciales como Hacienda Santa Bárbara, permitiendo una mayor flexibilidad horaria tanto en días laborales como durante los fines de semana.

Así quedaron los nuevos horarios de la ruta M86

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el servicio que conecta el Portal El Dorado con la calle 118 ahora opera bajo el siguiente esquema:

Lunes a sábado: Desde las 4:30 a. m. hasta las 11:00 p. m.

Desde las 4:30 a. m. hasta las 11:00 p. m. Domingos y festivos: Desde las 4:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

El cambio beneficia a los viajeros que aterrizan en la capital en vuelos nocturnos o trabajadores de la zona norte que terminan su jornada después de las 10:00 p. m.

Al ser un bus dual, el M86 tiene la particularidad de transitar por el carril exclusivo de la calle 26 hasta la estación Museo Nacional, punto donde sale a la vía para subir por la carrera Séptima hacia el norte.

Recorrido y puntos estratégicos de conexión

El trayecto inicia en el Portal El Dorado, pasa por la terminal aérea y recorre la troncal hasta el centro de la ciudad. Una vez allí, el vehículo se integra al tráfico de la carrera Séptima, llegando hasta la calle 118 en el sector de Usaquén.

El diseño de esta ruta busca que los usuarios eviten transbordos entre el componente troncal y el zonal. Sin embargo, desde la administración distrital se hace un llamado a los pasajeros para que planeen sus viajes a través de las aplicaciones oficiales, ya que la frecuencia puede variar según el flujo vehicular en los tramos donde el bus no cuenta con carril segregado.

Asimismo, para optimizar el uso de este servicio y otros del sistema integrado, TransMilenio recordó la importancia de contar con la tarjeta, pero sobre todo que este personalizada, ya que los usuarios que realicen el trámite pueden acceder a:

Transbordos a 0 pesos: Facilitando el cambio entre buses zonales y troncales sin costo adicional dentro de la ventana de tiempo permitida.

Facilitando el cambio entre buses zonales y troncales sin costo adicional dentro de la ventana de tiempo permitida. Viajes a crédito: Posibilidad de realizar hasta dos viajes incluso sin saldo suficiente, los cuales se descuentan en la siguiente recarga.

Posibilidad de realizar hasta dos viajes incluso sin saldo suficiente, los cuales se descuentan en la siguiente recarga. Protección de saldo: En caso de pérdida o robo, el usuario puede recuperar el dinero que tenía cargado en el plástico.

La actualización de la ruta M86 forma parte de los ajustes operativos constantes que realiza la Empresa de Transporte del Tercer Milenio para responder a la demanda de movilidad en corredores de alta afluencia.