¿Pagarles a los trabajadores con comida? Las consecuencias que traería la reforma laboral de Milei en Argentina

La semana pasada el Senado de Argentina aprobó el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. Se trata de una de las leyes más controversiales presentadas por el mandatario. Entre otras cosas, supone una regresión para los derechos por los cuales los trabajadores han luchado durante décadas.

El presidente Milei ha puesto en marcha la que puede convertirse en la mayor transformación de la relación entre empresa y trabajador en la historia reciente de Argentina. Jornadas de 12 horas diarias, el salario dinámico y despidos sin indemnización son algunos de los efectos de esta reforma.

La semana seguirá siendo de 48 horas, pero podrá concentrarse en jornadas intensivas sin que las horas adicionales se paguen como extra si se compensan dentro del esquema acordado. También se habilita una distribución flexible del tiempo de trabajo y el fraccionamiento de vacaciones según necesidades productivas.

En cuanto al salario dinámico, este implica que a los trabajadores les pueden pagar en especie: con alimentos, vivienda e incluso criptoactivos. También pueden pagarles en moneda extranjera, en vez de usar moneda local.

El fantasma de la huelga general en Argentina

La reforma laboral abre la puerta a que las compañías dejen de pagar las horas extras con un plus y las compensen con días libres o con jornadas reducidas. Las vacaciones, que hasta ahora debían concederse en verano, podrán ser fraccionadas a lo largo de todo el año.

Entre tanto, el presidente Milei y sus simpatizantes han señalado que esta reforma implica una modernización de las leyes laborales argentinas y tendrá efectos positivos en la economía.

Los sindicatos, en contraste, han advertido que están precarizando las condiciones laborales de los trabajadores y ahora el fantasma de una huelga general se cierne sobre Argentina.

Vale decir, sin embargo, que el proyecto pasó a la Cámara de Diputados y allí se discutirá su aprobación definitiva.