“No es cierto que el salario vital iba a desatar un desempleo mayúsculo”: Petro

Este domingo, 15 de febrero, el presidente Gustavo Petro realizó una alocución presidencial para referirse al debate nacional sobre el salario mínimo vital y empezó asegurando que no era cierto que el aumento del 23 % del salario mínimo iba a generar un alza en los precios y desempleo.

El mandatario aseguró que el salario mínimo vital se mantendrá hasta que se emita el nuevo decreto.

Petro aseguró que se mantendrá el salario mínimo vital hasta que se emita el nuevo decreto

“En estos días que han pasado, todos los datos indican que no es cierto lo que venían pregonando ciertos sectores del gran capital especulativo de este país, en el sentido que el salario vital iba a desatar una oleada de alza de precios y lo mismo, que iba a desatar un desempleo mayúsculo”, dijo el presidente en la primera parte de su intervención.

Dijo que los estudios de un banco extranjero GP Morgan de Estados Unidos, que analiza el empleo para este año, “dice que la ruta de solidez del empleo colombiano está abierta, es muy sólida. Todo lo contrario del alarmismo que ha recibido el decreto del salario vital, que es absolutamente dañino y contrario a la realidad de los datos”.

Petro aseguró que el crecimiento de la inflación en enero no fue por el salario mínimo vital, sino por las tasas de interés. “Debido a una escases de alimentos por estación, como el tomate, la yuca; y fundamentalmente por el crecimiento inusitado del precio de la carne de res, que fue de 11 % en todo el año, cuando la inflación fue el 5, más del doble y que tiene que ver con las exportaciones que están crecimiento y que, en mi opinión, deben correlacionarse es con el mercado interno de Colombia y en esa medida se van a expedir decretos”.