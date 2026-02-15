“¿Qué tiene que ver eso con la Asamblea Nacional Constituyente?”: Héctor Elías Pineda calló a Daniel Quintero en debate de la consulta del Frente por la vida

Héctor Elías Pineda, exmilitante del M-19 y precandidato presidencial y Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y precandidato presidencia, ambos en la Consulta el Frente por la vida. (Foto: Captura video Noticias RCN 15 de febrero de 2026)

Héctor Elías Pineda, precandidato de la consulta del Frente por la vida, en medio del debate del Canal RCN, calló a Daniel Quintero Calle tras su respuesta de querer una Asamblea Nacional Constituyente y sus razones.

José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN formuló la pregunta sobre la decisión de convocar o no una Asamblea Nacional Constituyente si llegaran a ser elegidos como presidentes, lo que generó el primer roce.

También le puede interesar: Petro convoca a los ciudadanos a salir a las calles el jueves, mientras espera resultados de la reunión con empresarios sobre el salario mínimo vital

Héctor Elías Pineda cuestionó la respuesta de Quintero sobre la Asamblea Nacional Constituyente

“Yo creo que sí. Pero, además, esto tiene que ir más allá. Nosotros necesitamos, lo que hemos llamado, un reset completo a la política por algo básico fundamental y es que este país no está funcionando para la gente, no está funcionando para el trabajador, no está funcionando para el campesino, ni siquiera para los empresarios, ni para los políticos. En este país es difícil llegar a fin de mes, la gente sufre para pagar los servicios. Van caminando por la calle y los roban, si están hablando por celular”, dijo Daniel Quintero, cuando lo interrumpió Pineda.

“¿Qué tiene que ver eso con la Asamblea Nacional Constituyente?”, cuestionó Pineda de inmediato a Quintero, quien respondió que “que las reglas que se han impuesto en este país crean unos incentivos, que hace que la corrupción sea el pan de todos los días”.

A lo que Pineda le contestó: “En ninguna parte de la Constitución dice que se pueda hacer corrupción”. Quintero agregó que “la Constitución hay que medirla por sus resultados”.

Pinedo concluyó que “la constituyente es para reformar la Constitución o hacer una nueva. Punto. El resto es carreta. Acabo de entender que Daniel quiere una nueva Constitución. Te equivocas, porque la Constitución de 1991 en ninguna parte dice que se hagan las vagabunderías que se vienen haciendo, eso es inaceptable. Una cosa es que el pueblo se equivoque a quienes elige y dos, ese pueblo que manda, que le dimos en 1991 el poder y que no se ha dado cuenta”.