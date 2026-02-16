Este 18 de febrero arranca la Cuaresma: Todo lo que debe saber del Miércoles de Ceniza

Manta, 05 de marzo de 2025. Creyentes acuden a las iglesias para recibir la misa de Miércoles de Ceniza. API / Ariel OCHOA

Este miércoles 18 de febrero de 2026, una parte de la población colombiana modificará su rutina diaria por la conmemoración del Miércoles de Ceniza. La fecha marca el inicio oficial de la Cuaresma para la iglesia católica y trae consigo lineamientos específicos sobre el consumo de alimentos, además de generar ajustes temporales en los horarios de trabajo de los feligreses que acuden a estos eventos.

La tradición religiosa hace un llamado a sus practicantes para que sea una jornada de ayuno y la abstinencia de carnes rojas. Por todo esto, la limitación de comer carne roja fomenta un aumento en la demanda y el consumo de pescado, una práctica que este grupo de creyentes alarga a los viernes posteriores hasta abril.

Alternativas para los permisos en las empresas

La asistencia a las iglesias para recibir la imposición de la ceniza suele coincidir con la jornada laboral. Frente a esta situación, el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia no contempla una licencia remunerada automática por eventos religiosos.

No obstante, las empresas no pueden negar los permisos de forma arbitraria. La directriz legal indica que los trabajadores interesados en asistir a esto deben notificar a sus jefes con antelación, estos no tienen la obligación de dar el permiso pero con generar un dialogo pueden permitir esta excusa. Todo depende de su empleador.

La agenda hacia los días festivos de 2026

El Miércoles de Ceniza funciona como un indicador de tiempo, basado en el calendario lunar, que proyecta las fechas de descanso de mitad de semestre. A partir de este 18 de febrero, corren 40 días exactos (sin contar los domingos) hasta el inicio de la Semana Santa, un periodo que impacta directamente la agenda nacional de turismo, comercio y educación.

Para este año, el calendario oficial queda estructurado de la siguiente manera: