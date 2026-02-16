Estas son las razones de la masiva llegada de comunidades del Cauca a la Universidad Nacional en Bogotá

La llegada de integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca a la Universidad Nacional fue en más de 10 buses y varios vehículos particulares con un objetivo innegociable, el cual sería forzar al alto Gobierno a ejecutar compromisos sociales, económicos y de seguridad, algunos de los cuales permanecen como promesas vacías desde varios años atrás.

La movilización masiva no fue espontánea, ya que las comunidades agotaron las vías burocráticas mediante comunicaciones formales que nunca obtuvieron respuesta de la Casa de Nariño, lo que motivó el desplazamiento pacífico hacia el campus universitario.

El detonante directo de esta ocupación fue el incumplimiento de un acuerdo firmado a principios de 2024, ese mismo año fueron las últimas protestas que realizaron. Según reveló a Noticias Caracol luego de dialogar con el consejero mayor Alexis Mina, las poblaciones exigen acciones inmediatas en materia de reforma rural, acceso a la educación, salud y vivienda digna.

“Hoy estamos en este espacio, de manera pacífica, en una movilización que hemos denominado ‘con el buen modo se saca al cimarrón del monte’, que es una expresión pacífica del pueblo negro del norte del Cauca. Nos movilizamos por la violencia sistemática y por los acuerdos incumplidos en los territorios, que ya van alrededor de 36 o 37 años desde la construcción del embalse de Salvajina... no ha existido voluntad política por parte de ninguno de los gobiernos, incluido este, que se suponía que era el gobierno progresista.

Entonces, eso nos obliga a salir de los territorios donde estamos confinados, donde la violencia no cesa. Esperamos que las respuestas a algunos temas que no son estructurales se puedan acordar y ejecutar, ya que siempre está la barrera de la Ley de Garantías, pero hay cosas que no la necesitan”, explicó el líder comunitario al canal, dejando claro que la intención no es chocar con la fuerza pública, sino encontrar interlocutores válidos.

¿Marcharán a favor del Gobierno Petro?

Una de las grandes interrogantes de su llegada era su posible participación en las manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro. La respuesta de la asociación fue clara, mencionando que no asistirán y que tienen una agenda de lucha propia. Aunque coinciden ideológicamente con la necesidad de varias reformas sociales, descartaron un acompañamiento físico automático a las marchas oficialistas. Cualquier movilización en las calles bogotanas será definida únicamente por la asamblea interna de la organización.

El trasfondo más crudo de esta toma universitaria es la emergencia de orden público que desangra al norte del Cauca. Los manifestantes traen a Bogotá denuncias urgentes sobre el reclutamiento forzado de menores, ataques sistemáticos con drones y la rápida expansión de grupos armados ilegales que controlan sus territorios. Buscan frenar la minería ilegal y acelerar la restitución de tierras.