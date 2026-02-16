“Estamos ante el gobierno más corrupto de la historia reciente de Colombia”: Alejandro Gaviria tras nuevo escándalo de Fomag

Alejandro Gaviria, quien fue ministro del presidente Gustavo Petro, publicó un mensaje a través de sus redes sociales en el que aseguró que “estamos ante el gobierno más corrupto de la historia”, luego que se conociera un nuevo escándalo.

En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el académico se refirió a denuncias recientes en varias entidades públicas. “Este fin de semana, por ejemplo, la revista Cambio publicó un reportaje sobre corrupción en el Fomag. Hace unos días, supimos de nuevas denuncias de corrupción en Findeter, la Fiduprevisora y RTVC”, señaló.

“Los fuegos cruzados entre funcionarios se repiten casi a diario. El escándalo de hoy desplaza al de ayer. Paradójicamente, la corrupción parece tapar la corrupción”, dijo en su publicación.

El exfuncionario cuestionó por qué, a su juicio, no hay consecuencias frente a las denuncias y afirmó que el gobierno ha construido un relato para desligarse de responsabilidades.

“La corrupción propia se presenta como ajena. En este relato, el gobierno es víctima, no propiciador o protagonista”, escribió, agregando que el presidente suele sostener que fue “infiltrado, engañado o traicionado”.

“Aparenta estar indignado con los crecientes escándalos, pero prefiere la prudencia, incluso el silencio. Primero está el proyecto y la corrupción es un mal necesario”, afirmó, para luego señalar que “al final, todos callan por interés, oportunismo o conveniencia”.

Gaviria cuestionó igualmente a los organismos de control, asegurando que “ni quieren ni pueden hacer mucho” y que su diseño institucional favorece “la tolerancia, el ‘hagámonos pasito que uno no sabe’, el tit for tat, la cooperación oportunista en un juego repetido”.

Finalmente, sostuvo que la agenda pública contribuye a diluir los escándalos: “la corrupción ha quedado sepultada en la avalancha noticiosa, en el teatro permanente: una ‘civilización del espectáculo’ tan grotesca como eficaz”.