“La incautación de cocaína es prioritaria”: Petro celebró la “caída” de cargamento de 2,3 toneladas en el pacífico sur

La Armada Nacional de Colombia a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, reveló que le dio un fuerte golpe al narcotráfico tras incautar 2,3 toneladas de cocaína que eran transportadas en una embarcación tipo metrera en aguas del Pacífico sur, uno de los principales corredores de salida de droga hacia mercados internacionales.

El presidente Gustavo Petro se pronunció, también a través de sus redes, para celebrar la incautación y reforzar su mensaje sobre la importancia de estos procedimiento y golpear a los grandes capos.

Incautan 2,3 toneladas del cocaína que salían del Colombia por el pacífico sur

Según el reporte oficial, el cargamento fue detectado durante labores de control e interdicción marítima. La droga se movilizaba en una metrera, que es un tipo de embarcación artesanal, generalmente de bajo perfil, la cual es construida en fibra de vidrio o madera, con varios motores fuera de borda y diseñada específicamente para transportar cargamentos ilícitos a alta velocidad. Se caracteriza por su capacidad de carga, autonomía y por ser adaptada para evadir controles.

“Con esta operación evitamos más de 2.300 emergencias por sobredosis, la distribución de cerca de seis millones de dosis y pérdidas superiores a 24 millones de dólares para el crimen transnacional”, indicó la Armada.

Ante la noticia, el presidente Gustavo Petro destacó que la incautación de cocaína es prioritaria dentro de la política de seguridad del Gobierno nacional.

“Se han incautado 2,3 toneladas de cocaína en el pacífico sur. La incautación de cocaína es prioritaria y la persecución de los grandes capos de la mafia internacional y sus bienes”, dijo el presidente.

Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para establecer la organización responsable del cargamento y su posible destino final. Además, la Armada reiteró que mantendrá los operativos de vigilancia y control en el Pacífico colombiano.