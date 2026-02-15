“Benedetti es un mal necesario”: Mary Luz Herrán, exesposa de Petro

La exesposa del presidente Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, habló en entrevista con la periodista española Eva Rey y afirmó que dentro del Gobierno hay información que no siempre le llega al mandatario, además lo defendió en su gestión y aseguró que hay funcionarios más influyentes en su círculo cercano.

Herrán sostuvo que en ocasiones Petro no se entera de lo que ocurre a su alrededor porque algunos colaboradores le ocultan situaciones y solo conoce ciertos hechos cuando estallan públicamente.

También le puede interesar: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, podría ser fórmula vicepresidencial

Exesposa de Petro asegura en el gobierno le ocultan muchas cosas

Herrán afirmó que el mandatario no recibe la información completa de lo que ocurre en su administración. “Él a veces ni se entera de lo que está pasando porque se lo ocultan, no se lo dicen y ya cuando sale escándalo público es que se dio cuenta”, sostuvo.

La exesposa del presidente también cuestionó algunos nombramientos. “No me gusta que nombre personas porque otros le digan que las nombre y ni siquiera tener en cuenta su experiencia o su hoja de vida”, señaló, y puso como ejemplo “esa insistencia con Juliana Guerrero, no me gusta para nada”.

Además, se refirió a Laura Sarabia, “creo que en su momento estaba haciendo las cosas bien, pero se volvió muy orgullosa. Está muy crecida. Ha cometido errores”, dijo. Añadió que la entonces directora del Dapre asumió un rol excesivo: “Ella se sintió como la superdirectora, gritaba a la gente y les decía que sí, que no, y cuando alguien se mete por medio y no deja, pues está haciendo daño”.

En cuanto a Armando Benedetti, fue directa: “Benedetti es un mal necesario diría yo, pero ha sido muy leal con Gustavo Petro”.

Pese a las críticas, Herrán defendió la gestión presidencial. Al ser consultada por la calificación del Gobierno respondió dijo que le daba: “Un nueve”.