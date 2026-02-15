Niña de 7 años murió por una bala perdida en medio de un ataque sicarial

En las últimas horas se conoció que una niña de solo 7 años fue alcanzada por una bala perdida, luego de un ataque sicarial, en el municipio de Versalles, en el norte del departamento del Valle del Cauca.

Según conoció El Colombiano, los hechos se registraron el este sábado 14 de febrero, en el sector Las Olivas del municipio de Versalles.

Niña de 7 años murió por una bala perdida durante ataque sicarial

De acuerdo con las primeras versiones, los sicarios iban en una moto cuando atacaron a un hombre de 60 años, identificado como Mario Gómez García, quien falleció en el lugar de los hechos, por la gravedad de las heridas.

Durante el ataque sicarial una de las balas impactó a Violeta, que estaba jugando en el ante jardín de su casa, según los datos suministrados por la Alcaldía.

Aunque la niña fue auxiliada de inmediato y trasladada a un centro asistencial, falleció unas horas después como la gravedad de la herida.

“Como alcaldesa del municipio de Versalles y en nombre de toda la comunidad, expreso mi más profundo rechazo al hecho acontecido el día de ayer. También expresamos nuestra sincera solidaridad a las familias de las víctimas y compartimos el profundo dolor que siente toda la comunidad de Versalles por la pérdida de Violeta, una niña de tan solo 7 años”, dijo la alcaldesa Alba Marina Gómez, según el mismo medio.

Además, se conoció que aunque las autoridades reaccionaron de inmediato, se registró una persecución, que tuvo intercambio de disparos con los delincuentes, que finalmente lograron escapar.

Ante los hechos, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables del doble crimen.