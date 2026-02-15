Latam Airlines reveló detalles de la pelea de dos pasajeros en un vuelo de Bogotá a Medellín

Un avión rueda en la pista después de aterrizar en el aeropuerto El Dorado. (AP Foto/Fernando Vergara)

Se conoció a través de redes sociales que el pasado viernes 13 de febrero, una fuerte pelea se produjo al interior de un avión que se dirigía desde la ciudad de Bogotá en el Aeropuerto El Dorado rumbo hacia Medellín.

Lea también: Impresionante: Fuertes lluvias convirtieron vías en ríos violentos de agua en Bello y Medellín

Lo que se conoció de manera preliminar, es que dos personas conflictivas, resultaron discutiendo en la aeronave justo cuando iba a despegar, si bien se creía que la trifulca se produjo cuando estaban en pleno vuelo, lo cierto es que la aerolínea que llevaba a estos tripulantes, Latam Airlines, desmintió que fuera así.

Pronunciamiento de Latam Airlines

Precisamente la multinacional se refirió a los hechos por medio de un breve comunicado. Aunque se desconocen las causas que generaron la pelea, Latam Airlines dio detalles de cómo operaron ante la situación, destacando que no lograron salir del Aeropuerto El Dorado.

“Latam Airlines Colombia informa que durante el vuelo LA4032 que cubría la ruta Bogotá–Medellín en la noche de ayer, se presentó una situación con un pasajero a bordo que requirió la activación de los protocolos establecidos por la compañía”, se lee en el documento.

Además expresaron que actuaron con el objetivo de salvaguardar la integridad de los demás pasajeros.

“La tripulación actuó conforme a los procedimientos, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y del equipo. La aeronave no llegó a despegar, sino que esta regresó a su posición en el aeropuerto El Dorado, donde se solicitó el acompañamiento de las autoridades”.

Se pudo conocer que en el incidente tuvo que intervenir la Policía para retirar a los pasajeros que estaban peleando. Tras lograr el orden, el vuelo finalmente pudo despegar y llegar a su destino.

Por ahora las autoridades no han dado información sobre la identidad de las personas retenidas y las sanciones que les impondrían.