Por tremenda pelea entre dos pasajeros un vuelo de Bogotá a Medellín tuvo que devolverse

En las últimas horas, a través de las redes sociales se conoció un nuevo caso en el que pasajeros generaron una emergencia en un vuelo de Latam Airlines. El hecho se registró este viernes 13 de febrero, en un vuelo que cubría la ruta de Bogotá-Medellín tuvo que regresar a su posición en el Aeropuerto Internacional El Dorado cuando intentaba despegar.

Según la información suministrada por los usuarios en redes sociales, se registró una fuerte pelea entre dos pasajeros cuando ya estaban en el interior de la aeronave, lo que generó que se realizara un aterrizaje de emergencia.

También le puede interesar: Anuncian posibles demoras en aeropuertos internacionales por protestas de trabajadores de Migración Colombia

Pelea entre pasajeros obligó a un aterrizaje de emergencia en El Dorado

Ante la situación, el piloto debió anunciar la activación de los protocolos de emergencia, porque consideró que estaban poniendo en riesgo la seguridad de la tripulación y de todos los pasajeros.

Una vez se realizó el aterrizaje, los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá tuvieron que intervenir para retirar al ocupante problemático y que la aerolínea lograra restablecer el orden de la cabina e iniciar nuevamente el trayecto.

Por ahora, se desconocen detalles del hecho que causó molestia y pánico en el aeropuerto durante la noche de este viernes; sin embargo, algunos internautas señalaron la situación como “de película”.

La aerolínea se pronunció a través de un comunicado que conoció El Tiempo, en el que dijo que: “LATAM Airlines Colombia informa que durante el vuelo LA4032 que cubría la ruta Bogotá–Medellín en la noche de ayer, se presentó una situación con un pasajero a bordo que requirió la activación de los protocolos establecidos por la compañía. La tripulación actuó conforme a los procedimientos, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y del equipo".

Además, confirmó que “La aeronave no llegó a despegar, sino que esta regresó a su posición en el aeropuerto El Dorado, donde se solicitó el acompañamiento de las autoridades competentes para el desembarque. La operación se desarrolló de manera segura posteriormente y la aerolínea reitera su compromiso con la seguridad como valor fundamental de su servicio”.