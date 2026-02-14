Revelan expedientes y pistas que explicarían el asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá

El asesinato del empresario Gustavo Aponte, ocurrido en la tarde del pasado miércoles 11 de febrero afuera de un exclusivo gimnasio de Bogotá, consternó a la ciudad por la forma en que los sicarios le quitaron la vida al hombre.

Desde entonces, las autoridades investigan con rigor las causas del crimen, así como también la pista del atacante que salió huyendo en una motocicleta hacia el sur de la ciudad.

En primer lugar han detallado los investigadores, que el asesinato tenía un plan milimétrico, en el que estudiaron los movimientos de Aponte, lo siguieron e identificaron su rutina. Es importante señalar que el sicario que desenfundó el arma contra el empresario y su escolta, vestía de traje y corbata.

De acuerdo a información suministrada por las autoridades a El Tiempo, el atacante tenía los segundos contados para cometer el asesinato una vez bajaran Gustavo Aponte y su guardaespaldas, quien era Luis Gabriel Gutiérrez, un expolicía.

En imágenes ya compartidas en redes sociales, se observa al sicario atender una llamada por celular, pero en el momento en que ve al empresario, sacó su arma y disparó contra él y el escolta en varias ocasiones, haciéndoles heridas mortales en la cabeza y cuello.

Los negocios de la familia Aponte

Una investigación liderada por El Tiempo, estableció que Gustavo Aponte provenía de una familia poderosa y adinerada en Colombia, ligada a tres negocios de gran rentabilidad económica.

La familia logró edificar un conglomerado empresarial de más de 12 compañías. En el caso de Gustavo Aponte, el medio mencionado anteriormente señaló que era el gerente general de la Empresa Colombiana de Soplado e Inyección Ecsi SAS, una organización dedicada a la fabricación de artículos de plástico con presencia en varias regiones a nivel nacional.

Incluso se conoció que la compañía tenía clientes de la talla de Nestlé, Coca-Cola, Clorox, Unilever, Colanta y Johnson & Johnson.

No obstante, del grupo de empresas de la familia, la más importante y destacada es Agroindustrial Molino Sonora A. P. SAS, cuyo negocio es la producción del popular Arroz Sonora, conocido en la Costa Caribe.