Autopista Medellín - Bogotá está cerrada tras desprendimiento de tierra por el fuerte aguacero

Cierre en la Autopista Medellín - Bogotá 14 de febrero de 2026. (Foto: Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia9

Este sábado, 14 de febrero, se registró un fuerte aguacero en horas de la tarde, que provocaron emergencias en el Valle de Aburrá. Además, las precipitaciones generaron un desprendimiento de tierra que mantiene cerrada la Autopista Medellín - Bogotá.

A través de las redes sociales se conocen imágenes de la emergencia que se registra en el kilómetro 15 en sentido Medellín a Bogotá.

Desprendimiento de tierra por el fuerte aguacero tiene cerrada la Autopista Medellín - Bogotá

“Se presenta cierre total de la autopista Medellín - Bogotá, en ambos sentidos, entre el sector Alto de la Virgen, en Guarne, y Zamora, en Bello, debido a la caída de material en varios puntos del corredor vial. Se recomienda tomar vías alternas”, reportó la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

La Alcaldía de Copacabana informó que: “Tras la fuertes lluvias registradas esta tarde, se activaron los protocolos de atención a emergencias. El desbordamiento de la quebrada La Chuscala provocó inundaciones en los barrios San Juan y La María, así como en el Parque Fundadores”.

Además, indicó que “se presenta cierre total en la Autopista Medellín - Bogotá (kilómetro 15) por un derrumbe, situación que es atendida por la concesión Devimed. Los organismos de socorro monitorean el nivel del Río Medellín y demás fuentes hídricas. Hasta el momento no se reportan viviendas afectadas ni personas lesionadas”.