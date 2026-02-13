¿Su empresa le va a dar menos ‘plata’ en la quincena de febrero tras suspensión del Salario Mínimo?

De la alegría al vilo, a eso pasaron más de dos millones de colombianos que devengan el Salario Mínimo en Colombia, luego de la suspensión de El Consejo de Estado del aumento del 23,7% realizado por el Gobierno Petro. Ante esta decisión, son muchos los interrogantes que se están haciendo tanto empleados como empleadores; dentro de ellas: ¿si la primera quincena de febrero tiene que ser pagada con este aumento o regirán los valores de 2025?

Una vez conocida la noticia, las empresas están a la expectativa de la manera en la que tendrán que modificar sus nóminas, las cuales ya estaban definidas bajo el aumento de Petro que dejó este ingreso en $1′750.905 de pesos; a lo que se le suman $249.095 pesos del Auxilio de Transporte.

Suspensión del Salario Mínimo

Justamente este 13 de febrero, día en el que el Consejo de Estado tomó esta decisión, miles de empresas estaban a punto de efectuar el pago de la primera quincena de febrero, mismas que tienen que mantener los valores que pagaron en enero basados en el aumento decretado por la Administración Petro. Así que no, no le van a reducir en lo más mínimo la ‘platica’ que venía recibiendo en este corto periodo del 2026, eso sí, hasta que se efectúen las posibles medidas de alegato y reparo de la decisión por parte del Gobierno.

“El Consejo de Estado ordenó “DIFERIR los efectos de la suspensión provisional, que se hará efectiva únicamente a partir de la fecha en que se publique el decreto de que trata el numeral anterior mediante el cual se determine la cifra transitoria. Durante el lapso comprendido entre la notificación de esta providencia y la fecha de publicación del referido acto administrativo, el valor del salario mínimo para la vigencia 2026 seguirá correspondiendo al establecido en el Decreto 1469 de 2025”, son los argumentos basados en la decisión del Consejo de Estado.

¿Debo devolver el dinero que me pagaron de más tras la suspensión del aumento del salario mínimo por parte del Consejo de Estado?

Más de dos millones de trabajadores ya habían recibido dos quincenas equivalentes a un salario mínimo completo, con el incremento aplicado antes de la decisión del alto tribunal. Sin embargo, no están obligados a devolver ese dinero.

El documento oficial aclara que la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 no afecta los pagos ni las obligaciones que ya se hayan causado o cancelado con base en el salario mínimo fijado para 2026, siempre que se hayan realizado antes de la expedición del nuevo acto administrativo ordenado por el Consejo de Estado.

¿Qué dijo el presidente?

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro manifestó que expedirá un decreto transitorio mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo. Señaló que el salario mínimo es un mandato constitucional y que respetará la determinación judicial, pero actuará conforme a la Constitución.

También anunció que el ministro de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación y que se promoverá un nuevo decreto. Según el mandatario, suspender el aumento pone en riesgo el poder adquisitivo de los trabajadores y afecta las facultades del Gobierno en materia salarial. Finalmente, invitó a la ciudadanía a pronunciarse sobre el tema y recordó que su administración responde al mandato popular y a la Constitución.