“El salario mínimo seguirá igual no cambiará”: Angélica Lozano explicó lo que pasará con el aumento tras la decisión del Consejo de Estado

Este viernes, 13 de febrero, el Consejo de Estado decidió suspender de forma provisional el decreto de incremento del salario mínimo del 23 % que había sido expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La senadora Angélica Lozano explicó que el salario mínimo en Colombia seguirá siendo el mismo en 2026.

La medida tomada por el Consejo de Estado significa que el gobierno deberá reforzar la argumentación legal que sustenta su fijación, según explicó la senadora, que también dijo que que no habrá cambios ni disminuciones en el salario que los trabajadores perciben desde enero.

También le puede interesar: “Petro enloquece y usa los medios públicos para difundir sandeces”: Abelardo De La Espriella habló de cómo va en las encuestas

Salario mínimo no tendrá cambios tras la decisión del Consejo de Estado

El origen de la medida se remonta a una revisión de la Corte sobre el decreto que fija el salario mínimo. Según el Consejo de Estado, el gobierno se basó únicamente en el artículo 53 de la Constitución, que establece el salario como vital y proporcional a la dignidad del trabajador, pero omitió considerar los criterios establecidos en la Ley 298 de 1996.

La norma define que el salario mínimo debe fijarse cada año considerando factores económicos específicos, como la inflación, el índice de competitividad, el crecimiento del producto interno bruto y otros indicadores que reflejan la situación económica del país.

Ahora, el Consejo de Estado dio instrucciones claras y el gobierno tiene un plazo de una semana para expedir un nuevo decreto que incorpore estos elementos, con el fin de sustentar de manera completa y detallada la decisión sobre el salario mínimo. Este decreto no modificará el monto que se paga actualmente, sino que aportará un soporte técnico y jurídico más sólido que cumpla con la normativa vigente.

Lozano insistió en que los trabajadores no deben alarmarse. “Habrá un nuevo decreto con respaldo técnico y económico, pero el monto del salario mínimo seguirá idéntico al decretado y vigente desde este mes de enero”, señaló.