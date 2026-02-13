MinTrabajo logró acuerdo con Van Camp’s para formalizar a más de 300 tripulantes

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, lideró una mesa de diálogo social tripartita con sindicatos y directivos de la empresa atunera Seatech International Inc., procesadora de la marca Van Camp’s, que concluyó con un plan de cinco puntos para garantizar la formalización laboral y la afiliación a seguridad social de más de 300 tripulantes de buques vinculados a la compañía.

El encuentro se realizó tras las investigaciones administrativas abiertas en octubre pasado, luego de diversas inspecciones adelantadas por la cartera laboral. En ese momento, los inspectores del Ministerio cerraron de manera preventiva cuatro buques que operan para la empresa, debido a que sus tripulaciones no contaban con seguridad social ni contratos laborales.

El cierre de las embarcaciones y la prohibición de zarpe se mantendrá hasta que se subsanen las irregularidades relacionadas con la contratación de trabajadores, en su mayoría extranjeros, sin protección social, y se corrijan los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En la mesa participaron representantes del Ministerio del Interior, la Dirección General Marítima (Dimar), la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y el Centro de Solidaridad (ONG), así como marinos, asesores jurídicos y delegados de 21 organizaciones sindicales de Seatech International y de las empresas Atiempo y Servicios Empresariales Integral (Serviempresarial).

El ministro Sanguino afirmó: “Esta situación amerita especial atención porque concurren violaciones a las normas laborales y de seguridad social en una actividad regida por convenios internacionales. No pretendemos bloquear la actividad económica, sino garantizar que se desarrolle respetando estrictamente los derechos de las y los trabajadores”.

Tras cuatro horas de diálogo, las partes acordaron un plan de articulación con cinco puntos que incluye la formalización laboral del mayor número posible de trabajadores de Seatech International actualmente vinculados mediante tercerización e intermediación, presuntamente a través de las empresas Atiempo y Servicios Empresariales Integral (Serviempresarial).

El acuerdo también contempla la afiliación a seguridad social integral para más de 300 tripulantes de los 14 buques que prestan servicio a la compañía, quienes contarán con cobertura en salud, pensiones y riesgos laborales; el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo tanto para los trabajadores embarcados como para quienes laboran en la planta atunera; el fortalecimiento del diálogo social entre la empresa y las organizaciones sindicales; y la instalación de una mesa articulada interinstitucional para atender las denuncias recibidas desde 2015 por el Ministerio del Trabajo relacionadas con la empresa.