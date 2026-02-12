Solidaridad sin fronteras: El Concejo de Bogotá se convierte en corazón de acopio para ayudar a Córdoba

La crisis climática que golpea con fuerza al departamento de Córdoba ha despertado una respuesta inmediata en la capital del país. Ante la gravedad de las inundaciones y la emergencia que atraviesan miles de familias cordobesas, el Concejo de Bogotá anunció oficialmente que sus instalaciones funcionarán como centro de acopio de ayudas humanitarias a partir de este jueves 12 de febrero.

Le puede interesar: Crisis vial en Colombia: Lluvias dejan 14 cierres totales y más de 200 emergencias en las carreteras del país en lo que va del 2026

La iniciativa, impulsada por la Mesa Directiva de la corporación, busca canalizar la generosidad de los bogotanos para mitigar el impacto de la ola invernal que ha dejado a cientos de personas sin hogar y sin suministros básicos en el norte del país.

¿Dónde y cuándo llevar las donaciones?

A partir del jueves 12 de febrero, los ciudadanos podrán acercarse a las dos entradas principales de la sede del Concejo de Bogotá. Allí se han dispuesto puntos estratégicos de recolección para facilitar la entrega de insumos.

El objetivo es recolectar la mayor cantidad de elementos de primera necesidad, siguiendo el listado oficial emitido por la Gobernación de Córdoba. Entre los artículos más urgentes se encuentran:

Alimentos no perecederos (enlatados, granos, aceite).

(enlatados, granos, aceite). Ropa en buen estado y zapatos.

y zapatos. Artículos de aseo personal (jabón, crema dental, pañales).

(jabón, crema dental, pañales). Elementos de abrigo: Cobijas, frazadas y colchonetas.

Cobijas, frazadas y colchonetas. Botiquines: Elementos de primeros auxilios y medicamentos básicos.

Voces de liderazgo: “Nos une la solidaridad”

El presidente del Concejo, Humberto Rafael Amín, oriundo de Lorica (Córdoba), ha sido uno de los principales promotores de esta campaña. “La emergencia que vive Córdoba requiere de acciones concretas y del compromiso colectivo de todo el país. Desde el Concejo de Bogotá abrimos nuestras puertas para canalizar la solidaridad y apoyar a quienes hoy más lo necesitan”, señaló Amín con evidente sensibilidad ante la situación de su tierra natal.

Por su parte, la primera vicepresidenta, Heidy Lorena Sánchez, y el segundo vicepresidente, Darío Fernando Cepeda, se unieron al llamado de urgencia, recordando que la magnitud de las inundaciones ha dejado a muchas comunidades en condiciones de vulnerabilidad extrema.

“Nuestra solidaridad con Córdoba es total. Muchos se han quedado sin vivienda y elementos básicos; hacemos un llamado urgente a la generosidad”, manifestó Cepeda.

Logística de transporte: Garantía de transparencia

Para asegurar que las ayudas lleguen a su destino de forma eficiente y transparente, el Concejo de Bogotá trabajará de la mano con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Una vez recolectados, los insumos serán trasladados al Centro Nacional de Logística en Bogotá. Desde allí, la UNGRD coordinará el transporte aéreo o terrestre hacia las zonas más críticas del departamento de Córdoba, garantizando que la ayuda llegue directamente a las manos de los damnificados.

Con este acto, la capital reafirma que, más allá de la política, la prioridad nacional es la protección de la vida y el apoyo a las regiones en tiempos de crisis climática.