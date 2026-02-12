Crisis vial en Colombia: Lluvias dejan 14 cierres totales y más de 200 emergencias en las carreteras del país en lo que va del 2026

La fuerte temporada de lluvias no da tregua a la infraestructura nacional. Según el más reciente balance del Ministerio de Transporte, con corte al 11 de febrero de 2026, Colombia enfrenta un panorama crítico en su red vial, sumando ya 14 cierres totales activos en corredores estratégicos que conectan al país.

Le puede interesar: Hombre capturado tras hurto en Bogotá ya había cumplido una condena por el mismo delito en 2019

El reporte oficial revela una cifra alarmante: en los apenas 42 días transcurridos del año, se han registrado 200 emergencias viales. De estas, la gran mayoría (176 eventos) han ocurrido en la red no concesionada a cargo del Invías, mientras que 24 incidentes han afectado las vías administradas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Radiografía de los cierres: ¿Dónde están los puntos críticos?

La conectividad del suroccidente y noroccidente del país es la más golpeada. La combinación de suelos saturados y precipitaciones constantes ha derivado en movimientos en masa, pérdida de banca y daños estructurales en puentes.

De los 14 cierres totales vigentes, la distribución es la siguiente:

10 cierres en vías bajo la administración de Invías .

en vías bajo la administración de . 4 cierres en corredores concesionados supervisados por la ANI.

Además de los bloqueos completos, las autoridades mantienen activos cuatro cierres parciales (tres en red Invías y uno en concesionadas), lo que obliga a los transportadores y viajeros a tomar rutas alternas que aumentan los tiempos de desplazamiento y los costos logísticos.

Departamentos en alerta roja

El Ministerio de Transporte ha identificado cinco departamentos como los “puntos calientes” de la crisis climática:

Nariño: Afectado principalmente por deslizamientos en la vía Panamericana. Chocó: Inundaciones y bloqueos que dificultan el acceso a zonas rurales. Antioquia y Valle del Cauca: Movimientos en masa que afectan la conexión con los puertos. Norte de Santander: Afectaciones recurrentes en taludes y pérdida de banca.

Respuesta institucional: “Prioridad es proteger la vida”

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos, asegurando que el Gobierno Nacional mantiene un despliegue técnico permanente en las zonas de desastre.

“Nuestra prioridad es proteger la vida. Por eso, junto con INVIAS y la ANI, mantenemos presencia operativa para recuperar la movilidad y garantizar que el país no se desconecte”, afirmó la jefa de la cartera.

A pesar del balance preocupante, hay una luz de esperanza: en las últimas 12 horas no se han reportado nuevos cierres. Esto sugiere que las labores preventivas en puntos críticos y la atención inmediata de las cuadrillas están empezando a estabilizar la situación, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Recomendaciones para viajeros

Ante la inestabilidad de los taludes, se recomienda a los usuarios consultar el estado de las vías a través del #767 antes de iniciar cualquier recorrido. La prevención y el monitoreo constante de las autoridades meteorológicas serán claves para evitar tragedias en una temporada de lluvias que parece estar lejos de terminar.