Hombre capturado tras hurto en Bogotá ya había cumplido una condena por el mismo delito en 2019

En un operativo relámpago enmarcado en la estrategia integral “Bogotá Camina Segura”, la Policía Metropolitana de Bogotá logró este miércoles 11 de febrero de 2026 la captura de un hombre de 37 años, señalado de asaltar un establecimiento comercial en la localidad de Engativá. El caso destaca por la eficacia del patrullaje preventivo y el uso de herramientas de geolocalización para combatir el delito.

Le puede interesar: Revolución en el norte de Bogotá: Habilitan tramo estratégico de la Carrera Novena entre las calles 170 y 183

Los hechos se desencadenaron en las inmediaciones de la calle 53 con carrera 72, zona de jurisdicción del CAI Normandía. Mientras los uniformados realizaban sus labores habituales de vigilancia, fueron alertados por los empleados de un local comercial. Según el testimonio de las víctimas, un sujeto irrumpió en el lugar y, bajo amenazas con un arma cortopunzante, despojó al personal de dos teléfonos celulares de alta gama, valorados comercialmente en cerca de 5 millones de pesos.

El GPS: El peor enemigo del delincuente

Tras el robo, la reacción policial fue inmediata. La clave para dar con el paradero del sospechoso no fue solo la descripción física, sino la tecnología. Gracias a la localización activa de uno de los dispositivos hurtados, las patrullas pudieron rastrear el movimiento del delincuente en tiempo real.

Al interceptarlo, la Policía realizó el registro correspondiente, hallando en su poder tanto el arma blanca utilizada en el asalto como los dos equipos móviles sustraídos minutos antes. La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Policía Engativá, destacó: “Inmediatamente y gracias a la ubicación del dispositivo móvil se logra ubicar a este delincuente y capturarlo. En el registro se le halla en su poder el arma con la que cometió este hecho y los dos celulares hurtados”.

Un historial que se repite

Las autoridades confirmaron un dato preocupante: el capturado no es un novato en el mundo delictivo. Se logró establecer que el hombre había salido de la cárcel en el año 2019, donde cumplió una condena precisamente por el delito de hurto. Pese a haber recuperado la libertad, el sujeto reincidió en las mismas prácticas.

Ante la contundencia de las pruebas y los antecedentes presentados, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, asegurando que el implicado regrese tras las rejas para responder por sus actos.

Cifras que alientan la seguridad en Bogotá

Este operativo se suma a una tendencia positiva en las estadísticas de seguridad de la capital durante este 2026. Según datos oficiales, en lo que va del año se han capturado a 3.053 personas por diversos delitos.

El impacto en el sector comercial es particularmente notable: el hurto a comercio ha registrado una reducción drástica del 74%, lo que representa 842 casos menos en comparación con el mismo periodo del año 2025. Las autoridades insisten en que la denuncia ciudadana a través de la Línea 123 sigue siendo la herramienta más poderosa para que Bogotá camine segura.