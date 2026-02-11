Revolución en el norte de Bogotá: Habilitan tramo estratégico de la Carrera Novena entre las calles 170 y 183

Los habitantes del norte de Bogotá han recibido una de las noticias más esperadas de los últimos seis años. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), liderado por su director Orlando Molano, confirmó la habilitación del costado occidental de la Avenida Laureano Gómez (Carrera Novena), específicamente en el tramo comprendido entre las calles 170 y 183.

Le puede interesar: Impresionante inundación de la Carrera Séptima y la AutoNorte: autoridades solicitan tomar rutas alternas

Esta apertura, que funciona en sentido norte-sur, no es solo un avance en infraestructura; es un alivio directo para el bolsillo y la salud mental de más de un millón de habitantes de la localidad de Usaquén y miles de ciudadanos que transitan diariamente por esta zona de expansión.

Un alivio real para San Antonio, Tibabita y Verbenal

Para las comunidades de barrios como San Antonio, Tibabita, Villa de Aranjuez y Verbenal, la espera terminó. Tras más de un lustro de obras y retrasos, la entrada en funcionamiento de este tramo permite un ahorro estimado de hasta 30 minutos en los trayectos diarios.

La obra, que fue recibida por la actual administración del alcalde Carlos Fernando Galán con un avance del 75.68% en enero de 2024, ha sido acelerada bajo la consigna de “destrabar” proyectos críticos. Hoy, el avance físico ya alcanza un impresionante 97.39%.

Detalles técnicos: Mucho más que asfalto

La nueva habilitación no solo beneficia a los conductores de vehículos particulares y transporte público, sino que apuesta por la multimodalidad y el urbanismo moderno:

1.3 kilómetros de vía nueva con tres carriles de circulación.

con tres carriles de circulación. 1.3 kilómetros de ciclorruta segregada para la seguridad de los biciusuarios.

segregada para la seguridad de los biciusuarios. 15,195 m² de espacio público renovado con andenes amplios y seguros.

El reto invisible bajo tierra

Uno de los mayores desafíos que enfrentó la Unión Temporal Murcón (encargada del proyecto) fue la infraestructura hidráulica. Bajo el pavimento se realizó una labor titánica: la instalación de 16 cámaras de la red matriz de agua potable sobre la línea Tibitoc-Casablanca.

Estas maniobras, que incluyeron válvulas, medidores de presión y cámaras de inspección, fueron la causa principal de los retrasos históricos de la obra, pero garantizan que la vía no sufra hundimientos ni daños por fallas en el acueducto en el futuro.

¿Cuándo estará lista la obra al 100%?

Con una inversión que supera los $156,000 millones de pesos, el cronograma final está trazado. Aunque gran parte de la vía ya es transitable, la terminación total se proyecta para el primer semestre de 2026. Actualmente, los equipos de trabajo se concentran en tres frentes finales:

Calle 183 con Carrera 9 (espacio público y empates de acueducto). Calle 189 (terminación de estructura vial). Tramo entre calles 189 y 191 (mejoramiento de terreno).

Esta entrega se suma a los hitos logrados durante 2025, donde se habilitaron tramos clave en los costados oriental y occidental, consolidando a la Carrera Novena como la gran alternativa para descongestionar la Autoporte Norte y la Carrera Séptima.