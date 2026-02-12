Bogotá actualiza sus tarifas de parqueo para 2026: Estos son los nuevos precios por minuto

Moverse en vehículo particular por la capital colombiana será un poco más costoso a partir de este mes. La Alcaldía Mayor de Bogotá ha dejado en firme los Decretos 026 y 027 de 2026, los cuales oficializan el incremento en las tarifas de los parqueaderos privados (fuera de vía) y de las Zonas de Parqueo Pago (ZPP).

Este ajuste, que impacta a millones de conductores de automóviles y motocicletas, no es arbitrario. Responde a la actualización técnica basada en el IPC de 2025, el nuevo salario mínimo de 2026 y el avalúo del suelo en la ciudad. El objetivo del Distrito es claro: desincentivar el uso del vehículo particular en zonas congestionadas y promover la movilidad sostenible.

Así quedaron las tarifas en parqueaderos privados (Fuera de vía)

Es importante aclarar que el Distrito establece tarifas máximas. Esto significa que los dueños de establecimientos pueden cobrar menos según su ubicación o demanda, pero nunca exceder los siguientes topes por minuto:

Tipo de Vehículo Tarifa Máxima 2026 (por minuto) Con Sello Oro (Sostenible) Automóviles / Camionetas $230 $253 Motocicletas $161 $177 Bicicletas $10 Gratis

El beneficio del “Sello Oro”

Usted notará que algunos establecimientos tienen un valor superior. Esto se debe al Sello Oro, un distintivo para parqueaderos que cumplen con requisitos ambientales estrictos y ofrecen cicloparqueaderos de alta calidad. Como incentivo a la movilidad limpia, las bicicletas pueden parquear totalmente gratis en los lugares que cuenten con este reconocimiento oficial de la Secretaría de Movilidad.

Zonas de Parqueo Pago (ZPP): ¿Cuánto costará parquear en la calle?

Las famosas “rayas azules” en el espacio público también ajustaron sus valores. A diferencia de los parqueaderos cerrados, aquí el precio varía significativamente dependiendo de la zona de la ciudad (estratos y demanda comercial).

Automóviles: El rango oscila entre $89 y $355 por minuto.

El rango oscila entre por minuto. Motocicletas: El rango se ubica entre $62 y $248 por minuto.

Para evitar sorpresas en el cobro, el Distrito recomienda a los ciudadanos verificar la señalización vertical en cada cuadra o utilizar la plataforma digital oficial de las ZPP para calcular el costo exacto antes de estacionar.

¿Por qué el incremento? La visión de la Alcaldía

La administración distrital sostiene que este aumento es una herramienta necesaria para el ordenamiento del espacio público. Bogotá enfrenta una presión vehicular crítica y, según la Alcaldía, elevar los costos de estacionamiento ayuda a:

Reducir la congestión en zonas de alta densidad. Financiar la operación del sistema de movilidad. Fomentar el uso de la bicicleta y el transporte público.

A pesar de la preocupación de los gremios y conductores frecuentes, los decretos ya rigen en toda la ciudad. Los establecimientos deben actualizar sus vallas informativas con los nuevos valores para evitar sanciones por parte de las autoridades de control y vigilancia.