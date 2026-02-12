Así funcionará el sistema de monitoreo europeo para asegurar la legitimidad de las Elecciones Colombia 2026

Con el objetivo de verificar en terreno y sobre todo en zonas rurales la transparencia del proceso democrático, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) activó el despliegue en Colombia.

(También puede leer: El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, activó ‘alerta máxima’ y reforzó inteligencia internacional para proteger al presidente Petro)

Esto se trata de una operación que cubrirá tanto las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo como las presidenciales, sumando un total de más de 120 veedores internacionales encargados de revisar cada etapa del calendario electoral.

El primer grupo, compuesto por 40 observadores de largo plazo, ya ha comenzado a movilizarse hacia los distintos departamentos. Estos expertos, provenientes de los Estados miembros de la UE, como de Suiza y Noruega, no se limitarán a hacer acto de presencia el día de las votaciones. Su labor incluye un análisis de las condiciones previas a la jornada electoral, lo que implica monitorear la financiación de campañas, el acceso a medios y la libertad de movimiento de los candidatos en zonas rojas.

Lo que sería una vigilancia técnica ante la polarización

La llegada de la misión coincide con un ambiente caldeado por denuncias cruzadas sobre garantías electorales. Sin embargo, la delegación europea ha marcado una línea clara de “no injerencia” respecto a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre posibles riesgos de fraude y el papel de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

José Antonio de Gabriel, jefe y vocero de la misión, fue enfático al señalar que, por el momento, el organismo no entrará a valorar dichas acusaciones. Según el funcionario, el equipo técnico necesita asentarse y recopilar su propia información antes de emitir juicios. Ya que, lo que buscan con todo esto es hablar a través de informes documentados después de las urnas y no en medio del ruido político de la campaña.

Un equipo reforzado para marzo

La estructura de la misión se reforzará en las próximas semanas. A los expertos que ya están en terreno se sumarán 46 observadores de corto plazo días antes de la apertura de las urnas, también una delegación diplomática del Parlamento Europeo y representantes de las embajadas acreditadas en Bogotá.

El liderazgo de la misión estará sobre Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo, quien llegará al país en las próximas semanas, antes de que se acabe el mez. Su agenda incluye encuentros de alto nivel con la institucionalidad electoral y los partidos, y será el encargado de presentar el primer balance preliminar tras el cierre de las votaciones legislativas.

La UE, que asiste por invitación directa de las autoridades colombianas, mantendrá su vigilancia activa hasta que concluya el ciclo electoral presidencial.