Bogotá bajo el agua: granizada colapsó la capital y videos mostraron carros atrapados

Desde aproximadamente las 3:00 p. m. de este 11 de febrero, un sistema de baja presión provocó precipitaciones torrenciales acompañadas de descargas eléctricas y granizo, generando una emergencia de movilidad en el norte y occidente de Bogotá.

(También puede leer: Tiroteo en plena Zona Rosa de Bogotá: reportan víctimas frente a famoso gimnasio)

La intensidad del agua superó la capacidad de drenaje en corredores estratégicos, dejando a decenas de vehículos inmovilizados y obligando a los ciudadanos a resguardarse en medio del caos vial.

Según el reporte oficial del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el fenómeno climático se concentró con mayor fuerza en las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá y Teusaquillo. En estas zonas, la visibilidad para los conductores se redujo drásticamente, factor que, sumado a la capa de hielo y agua, incrementó el riesgo de accidentes.

Puntos críticos: evite estas vías

La Secretaría de Movilidad ha emitido alertas en tiempo real sobre los tramos que presentan encharcamientos severos o “espejos de agua” que impiden el tránsito de vehículos livianos. La recomendación inmediata es tomar desvíos y evitar las siguientes intersecciones, donde el nivel del agua ha alcanzado la altura de las puertas de los automóviles:

Autopista Norte con calle 209: Paso restringido por acumulación de agua.

Paso restringido por acumulación de agua. Carrera Séptima: Afectaciones graves en las calles 153, 163, 187c y 237.

Afectaciones graves en las calles 153, 163, 187c y 237. Avenida Ciudad de Cali con calle 139: Bloqueo parcial por inundación.

Bloqueo parcial por inundación. Carrera 7F con calle 146: Dificultad de paso para rutas escolares y transporte público.

Registros visuales del colapso

A través de plataformas digitales, los ciudadanos han documentado la magnitud de la emergencia. Los videos que circulan en redes muestran buses del SITP y vehículos particulares intentando maniobrar entre corrientes de agua que cubren por completo los andenes. En uno de los clips virales, se evidencia cómo motociclistas deben abandonar sus vehículos ante la fuerza del agua en la localidad de Usaquén.

Paralelamente, el estadio El Campín sufrió los rigores del clima, por lo que el personal de logística tuvo que desplegar las cubiertas de protección sobre la gramilla ante la incesante caída de agua, lo que podría comprometer eventos deportivos programados si las condiciones persisten.

Recuerde que cualquier eventualidad relacionada con caída de árboles, colapso de alcantarillado o inundaciones que amenacen viviendas y corredores viales, la administración distrital reitera que el canal oficial para solicitar apoyo inmediato es la línea de Emergencias 123.

Este sistema centraliza la respuesta de organismos como el Cuerpo Oficial de Bomberos y el IDIGER, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a reportar los incidentes con la ubicación exacta para lo que se espera que sea un despliegue rápido de las unidades de socorro en las zonas afectadas.